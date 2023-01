‘En la sombra’, el éxito de Harry que revela datos de la realeza

Con un relato personal, lleno de franqueza y sin concesiones, el mediático príncipe Harry de Sussex presentó esta semana sus memorias bajo el nombre de ‘Spare’ (‘En la sombra’, en español), una publicación que despertó -una vez más- un nuevo episodio de polémica en el reinado británico.



“Mucho antes de que se convirtiera en la princesa Diana, cuando era sencillamente Diana Spencer, maestra de guardería y novia en secreto del príncipe Carlos, mi abuelo era su máximo defensor (...) De no haber sido por él, yo no estaría aquí”, reza una de las páginas del libro.



La editorial Penguin Random House aseguró que el libro ha alcanzado “cifras sin precedentes” para su edición en inglés, ya que entre todos sus formatos (físico, digital y audiolibro) sumó 1,4 millones de ejemplares, informó la agencia AFP.



A su vez, vale la pena resaltar que, en su primer día de ventas en el Reino Unido, el pasado 10 de enero, se alzó con más de 400.000 copias vendidas, un récord que solo los libros de la saga de fantasía Harry Potter habían logrado.



“El libro comparte un viaje personal extraordinariamente conmovedor que va desde el trauma a la curación, un periplo que da testimonio del poder del amor y que inspirará y alentará a millones de personas en todas partes”, afirmó Markus Dohle, CEO de Penguin Random House.



Sobre el recaudo del libro, la editorial afirmó que parte de las ganancias del príncipe Harry irán a causas benéficas. El miembro de la familia real británica, donó US$1,5 millones a Sentebale, una organización que fundó junto con el príncipe Seeiso, que ayuda a niños y jóvenes vulnerables en Lesoto y Botsuana afectados por el VIH/sida.



Asimismo, también donará 300.000 libras a la organización sin ánimo de lucro WellChild, que se encarga de que los jóvenes con necesidades médicas complejas sean tratados en sus casas en lugar de se atendidos en el hospital, siempre que sea posible.

Las repercusiones

El príncipe Enrique anunció ayer que eliminó fragmentos de sus memorias ante el temor de que su padre, el rey británico Carlos III, y su hermano Guillermo nunca le “perdonasen” ciertas revelaciones incómodas.



“El primer proyecto del libro era muy distinto. Era de 800 páginas y ahora solo tiene 400. Hubieran podido ser dos libros. Lo más difícil fue quitar cosas”, aseguró en una entrevista publicada ayer en el diario The Telegraph.



“Pasaron cosas, sobre todo entre mi hermano y yo, y hasta cierto punto entre mi padre y yo, que no quiero que el mundo sepa. Porque creo que nunca me perdonarían”, añadió Harry.



El hijo menor de Carlos III describe a Guillermo como un hombre colérico y asegura que nunca aceptó a su esposa Meghan, a quien veía como una persona “maleducada y agresiva”.



Enrique aseguró que decidió sacar a luz sus dolencias no para “hundir” a la monarquía, sino porque consideraba que le incumbía tratar de reformarla para proteger a los hijos de Guillermo (Jorge, de 9 años, Carlota, de 7 años, y Luis, de 4).



“Sé que de estos tres niños, al menos uno acabará como yo, el sustituto”, afirmó. “Y eso me duele, me preocupa”, añadió en la entrevista, realizada antes de la publicación del libro en California, donde vive.



“No se trata de intentar hundir a la monarquía, sino de salvarla de sí misma”, afirmó.

Una reconciliación imposible

Aunque el príncipe niegue herir a la familia monárquica, una reconciliación “es casi imposible”, afirmó el duque de Sussex.



Ante la coronación del rey Carlos III el 6 de mayo, “no creo sinceramente” que sea posible una reconciliación, declaró a la AFP Pauline Maclaran, profesor en la Universidad Royal Holloway, que escribió un libro sobre la monarquía.



“Realmente no veo cómo esto podría producirse, con tantas cosas patentemente ofensivas hacia sus familiares, con detalles personales”, agregó.



“Si había empatía y compasión, una idea que se supone que está detrás de la fundación Fondación Archewell (creada por Enrique y Meghan), se perdió en el camino”, agregó la experta en monarquía británica.



Enrique reconoció que no ha hablado con su hermano ni con su padre “desde hace un tiempo” y excluyó que vaya a volver a trabajar para la familia real. Tampoco se pronunció sobre si asistirá a la coronación de su padre. “La brecha no podría ser más grande antes de este libro”, escribió el experto.



¿Qué dice el libro?

El libro del príncipe, que gran parte se filtró tras la venta anticipada en España, incluye detalles sórdidos sobre cómo perdió la virginidad con una “dama mayor” detrás de un pub, su consumo de cocaína siendo adolescente, las 25 personas que mató durante sus misiones militares en Afganistán o la mujer, a la que se abstiene de llamar “medium”, que le permitió contactar con su difunta madre, reseñó AFP.

Los récords en Colombia

Juan José Daza, director regional de la plataforma Buscalibre señaló que el libro del príncipe Harry es el más vendido en este momento en el portal.



“El libro del duque de Sussex, el príncipe Harry es el más vendido ahora mismo, en los primeros dos días vendimos más de 400 unidades, que es una cantidad considerable. No se tenía presupuestado esto y el efecto no ha sido solo en Colombia, también en otros países de Latinoamérica”, afirmó el directivo.



Una fuente ligada a la industria le comentó a Portafolio que el libro “fue un éxito rotundo” en solo dos días de ventas en Colombia, un hito considerándose que fue entre semana y ya se ordenó otro tiraje de su formato físico.

AFP