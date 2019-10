Juez ordena la libertad de la hija y el odontólogo de Aída Merlano

La juez 12 de control de garantías rechazó este martes la petición de la Fiscalía de enviar a la cárcel a Aída Victoria Merlano Manzaneda, hija de la excongresista condenada y fugada Aída Merlano; y a Javier Guillermo Cely, el odontólogo que atendía a la exsenadora cuando huyó por una ventana del consultorio, al considerar que no representan un peligro para la sociedad.



(Lo que se sabe del plan de fuga de la exsenadora Aída Merlano).

La Procuraduría General y la defensa le habían pedido a la funcionaria judicial que no accediera a esa petición al considerar que no había elementos de juicio para mantenerlos privados de la libertad.



La juez consideró que la libertad es un derecho fundamental y señaló que la sola gravedad de las conductas imputadas no es suficiente para ordenar una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Enfatizó que la misma Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre el tema en ese sentido.



Indicó que debe prevalecer la libertad por encima de otras decisiones adoptadas por los administradores de justicia.



Igualmente, la funcionaria señaló que le corresponde al juez verificar si la persona imputada realmente puede ser un peligro para la sociedad o puede obstruir el proceso.



En el caso puntual, dijo la juez, el ente acusador imputó dos delitos y la defensa intentó desvirtuar los argumentos de los investigadores.



La juez añadió que en esta instancia judicial no es posible determinar si el video de la fuga es ilegal o no y por tanto no se puede rechazar como lo pedía la defensa.



"De verdad cree usted, señor fiscal, que esta jovencita va a interferir el proceso. ¿Va a tener acceso a manipular qué?", le dijo la juez al fiscal del caso.



Y añadió: "¿de verdad, señor fiscal, usted cree que ellos son un peligro para la comunidad, como para llevarlos a un centro de reclusión?"



La juez sostuvo que el Estado no tiene elementos probatorios para sustentar la peligrosidad de los capturados y enfatizó que si les impusiera medida de aseguramiento, estaría en contra de la legislación.



"Aquí la Fiscalía no actuó con transparencia, con lealtad, usted no informó que esta solicitud de captura fue llevada ante dos jueces", indicó la juez y añadió que la actividad de los investigadores "fue grosera al tocar varios despachos a ver cuál de los despachos les aprobaba su petición".



Igualmente sostuvo que los dos imputados tendrán que asumir el proceso judicial en su contra pero en libertad y que no hay elementos de juicio para que sigan detenidos.



Las dos personas habían sido capturadas a final de la semana pasada vinculadas al plan de fuga de Merlano Rebolledo, por quien se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos.



El sábado 5 de octubre, la Fiscalía les imputó los cargos de fuga de presos como cómplices en concurso con uso de menor de edad en acto delictivo.



Justicia