Programación, la carrera que más demandará el mercado laboral en 2021

Desde que llegó la pandemia, estar en el mundo digital pasó de ser una opción a una obligación. El planeta se volcó a los escenarios virtuales y las plataformas y ‘apps’ se convirtieron en las máximas protagonistas del día a día de las personas.



(Capacitaciones para formar a 100.000 programadores en Colombia).

Colombia no ha sido la excepción. De hecho, un estudio realizado por IBM revela que a raíz de esta coyuntura, seis de cada diez empresas se han transformado digitalmente, lo cual ha generado un aumento de la demanda de profesionales ‘tech’ en el mercado nacional y regional.



Dentro de las carreras más solicitadas se encuentra la programación, una profesión de la que hace unos años muy pocos hablaban y que hoy es considerada por expertos en el tema como la carrera del futuro, debido a su manera de atender los problemas tecnológicos a los que se enfrentan las compañías en la actualidad.



(Colombia, una cuna de programadores y desarrolladores).



Incluso, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el 2025 se estima que Latinoamérica requerirá 1,2 millones de desarrolladores de software para suplir la demanda de empleo en este campo.



Sin embargo, además de la alta demanda del mercado, ¿qué otros factores inciden en el buen panorama de la programación para el futuro cercano? Germán Escobar, CEO de Make It Real, academia de desarrolladores que a través de su programa “Top” ha ayudado a talentos colombianos a vincularse a ‘startups’ y empresas del ecosistema tecnológico, responde:



- Incremento de la demanda del trabajo remoto: Cada día más profesionales trabajan de manera 100 % remota y los programadores no son la excepción. Gran porcentaje de unicornios y ‘startups’ ofrecen este modelo que le permite a los talentos optimizar su tiempo y desarrollar otras actividades que mejoren su productividad.



- Digitalización de las industrias: No hay una sola industria que no haya sido transformada de una forma u otra por la tecnología y la programación. Por eso, se necesitan millones de programadores, no sólo para crear y mantener aplicaciones web y móviles, sino para trabajar en nuevas áreas como la inteligencia artificial, el internet de las cosas y big data, entre otras.



- Incremento en la adopción de aplicaciones de uso masivo: El crecimiento de usuarios en las ‘apps’ que facilitan las interacciones del día a día, como aquellas para pedir mercado, pagar, o transportarse, son otro factor que demuestra el potencial de demanda de desarrolladores para seguir construyendo y mantener estas tecnologías.



- Mejores beneficios laborales: Si bien las condiciones laborales de un trabajador dependen de la empresa que lo contrata, lo cierto es que para el caso de la mayoría de compañías tecnológicas y ‘startups’, los programadores tienen la posibilidad de acceder ilimitadamente a plataformas de aprendizaje, intercambios culturales, entre otros beneficios.



“La programación, a diferencia de otras carreras, es una profesión que promete cada día conquistar más a las nuevas generaciones, ya que cuenta con unas dinámicas laborales particulares, donde un trabajador puede acceder a horarios flexibles, buenos salarios y aprendizaje continuo”, expresa Escobar.



De acuerdo con un análisis interno elaborado por Make It Real, quien a la fecha ha graduado a cerca de 650 programadores a través de sus diferentes programas, el salario promedio inicial de un profesional de este tipo oscila en cerca de los 4 millones de pesos y alrededor del 98 % de los egresados en programación consiguen trabajo en menos de 6 meses.



Esta academia colombiana, que en el último año arrancó operaciones en México y Perú y que presentó un crecimiento de 2,5 veces respecto al 2019, proyecta para el 2025 aumentar 10 veces el número de personas formadas en programación y con ello, contribuir a la reducción de la brecha de talento en Colombia, que según estimaciones del MinTIC, en los próximos cuatro años se ubicará en los cerca de 112 mil desarrolladores.