Proponen licencia remunerada por muerte de mascotas

Un proyecto de ley, radicado ante la secretaría general de la Cámara de Representantes, busca reconocer el luto por la pérdida de un animal de compañía en Colombia y establecer obligaciones laborales en caso de muerte de las mascotas.



La iniciativa, liderada por el representante liberal Alejandro Carlos Chacón, otorga una licencia remunerada de dos días a los trabajadores que sufran la muerte de su mascota.



El proyecto de ley, de acuerdo con el texto, "tiene por objeto establecer la obligación del empleador de otorgar al trabajador la licencia de luto remunerada por el fallecimiento de su animal de compañía doméstico y el deber del trabajador de informar al empleador que dentro de su núcleo familiar existe un animal de compañía y doméstico como requisito para acceder al beneficio".



Esta iniciativa, dice el documento, "surge al entender el valor que tiene el vínculo sentimental entre humanos y animales domésticos de compañía". En ese sentido, agrega, estas pérdidas pueden generar "una afectación emocional considerable" en los trabajadores.



Así las cosas, la licencia remunerada de dos días aplicaría para cualquier trabajador, sin importar "su modalidad de contratación o de vinculación laboral".



Lo que tendría que hacer el trabajador es entregar una 'prueba sumaria' una vez ocurra la muerte de su mascota para demostrar el deceso.



El proyecto señala, además, que "el trabajador deberá informar de forma escrita al empleador, al inicio de la relación laboral o en el transcurso de la misma, a más tardar en el término de dos días posteriores a la adquisición o adopción del animal, que dentro de su núcleo familiar existe un animal de compañía doméstico".



También explica que habrá lugar a sanciones en caso de que el trabajador mienta sobre el fallecimiento de su mascota o si presenta certificaciones falsas de la muerte.



Un dato importante es que la iniciativa aclara que la licencia remunerada no aplicaría para animales de fauna silvestre y exótica.



El proyecto de ley acaba de ser radicado. Así las cosas, deberá superar cuatro debates entre el Senado y la Cámara de Representantes para convertirse en ley. Eso puede tomar tiempo.



Por lo pronto, iniciará su trámite y discusión para primer debate en la comisión séptima de la Cámara.



Cabe mencionar, eso sí, que la iniciativa cuenta con el apoyo no solo de la bancada del partido Liberal sino también de congresistas de otros partidos que se autodenominan animalistas.



Chacón le indicó a EL TIEMPO que "6 de cada 10 hogares tienen animales domésticos. Se ha demostrado que la sociedad no solamente tiene una relación familiar entre humanos, sino que también hay un grado de familiaridad multiespecie. Hay personas que, por ejemplo, no tienen hijos pero sí tienen a su mascota, lo que genera ese afecto y ese vínculo fraternal con el animal".



En ese sentido, el proyecto busca que, al igual que sucede con el luto de un familiar, el trabajador que pierda a su mascota pueda, durante los dos días de la licencia, "vivir su duelo y su dolor sin la ocupación del trabajo".



