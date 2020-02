‘Protocolos del MinSalud contra el coronavirus no son suficientes’

Los protocolos que anunció el Ministro de Salud para prevenir el coronavirus COVID-19 no son suficientes. Así lo afirmó Leonardo Briceño, profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, al explicar que, por ejemplo, en el país faltan espacios de aislamiento adecuados para las personas que lleguen a sufrir la enfermedad y que se encuentren en una condición grave.



(Elevan a 'muy alto' el riesgo de expansión global de coronavirus).

Los cuartos de aislamiento para infecciones transmitidas por vía aérea en el país son casi inexistentes. Cabe recordar que China construyó un hospital para aislamiento en cuestión de dos semanas. “Nosotros no tenemos la capacidad para construir un hospital de esas características, ni tenemos cuartos de aislamiento suficientes ni apropiados”, dijo el experto.



“Si se presentara un caso de infección en una institución con buenos niveles de aislamiento, rápidos mecanismos de atención y estrategias diagnósticas, podríamos estar preparados, pero si se registrara en una región donde el sistema de salud es débil, que es la mayor parte del territorio nacional, no estaríamos preparados en absoluto”, agrega el académico.



(Se disparó la demanda de tapabocas y empiezan a escasear en Bogotá).



A esto se suma el riesgo al que estarán expuestos los profesionales de la salud que van a atender a los infectados, ya que no hay campañas fuertes de bioseguridad y protección para este tipo de personas, dijo Leonardo Briceño, al recordar que el coronavirus ha causado la muerte de más de 40 personas del área de la salud en Wuhan (China) y, por esta razón, es una población de altísimo riesgo.



LA VACUNA AÚN SE DEMORA



Para Zulma Cucunubá, investigadora colombiana del Centro de Análisis de Enfermedades Infecciosas Globales del Imperial College London, quien hace parte del grupo de análisis y modelamiento del nuevo coronavirus COVID-19, es muy probable que se presente un caso de coronavirus en el país. “No sabemos cuándo, ya que va a llegar un momento en que seguramente, por ejemplo, se evidencie el contagio en países con los que tenemos bastante contacto, como Estados Unidos, España y otras naciones”.



En cuanto a una posible cura contra el coronavirus COVID-19, Zulma Cucunubá considera que los antivirales podrían ser una solución a corto plazo y estarían disponibles al público en algunos meses, y que la vacuna podría tardar meses o incluso uno o dos años.



SIGNOS DE ALARMA PARA CONSULTAR AL MÉDICO



Para Leonardo Briceño, profesor de la Universidad del Rosario, el uso de tapabocas es una medida que no es tan útil. Da una sensación de falsa de protección. “La gente no está protegida ni está protegiendo a nadie frente a los virus. Su uso permite que las gotas gruesas, producto de una expectoración, sean detenidas; lo que pasa es que los virus y la mayor parte de las gotas que se producen en un estornudo son mucho más pequeñas que los espacios entre las fibras del tapabocas”.



Las que sí son muy útiles son las mascarillas respiratorias N95, N99 o N100. Estas son elementos de protección personal que, usados adecuadamente, pueden disminuir la transmisión del virus.



(Vea el mapa interactivo de la propagación del Coronavirus por el mundo).



El investigador recalca que se tiene una población de muy alto riesgo y son las personas con edades que superan los 65 años, que han mostrado mayor tasa de mortalidad. Esta población, si adicionalmente tiene problemas en su salud o cualquier problema inmunológico, tiene que estar alerta ante infecciones que generen dificultad para respirar.



Es recomendable consultar al médico si se presenta temperatura por encima de 38 grados por varios días y dificultad respiratoria, ya que el coronavirus genera neumonía. También deben consultar las personas quienes adicionalmente a los síntomas gripales, sufran enfermedades cardiacas, asma, diabetes, enfermedades neurológicas, renales o sanguíneas y quienes tengan sistema inmunitario debilitado, trasplantes, cáncer, leucemia o que estén siendo tratados con quimioterapia, corticoides o en menores de 19 años que reciban aspirina a largo plazo. Igualmente, las personas mayores de 65 años y menores de 12 meses de edad y aquellos con sobrepeso.



En la prevención, es importante el lavado de manos frecuente con agua y jabón. Los productos a base de alcohol o de algún agente antiséptico han demostrado ser útiles. El manejo apropiado del agua potable y de los alimentos al parecer son oportunidades para prevenir la transmisión del virus, puntualizo Briceño.