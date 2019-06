¿Qué dijo Semana, tras la salida de Daniel Coronell?

La Revista Semana, a través de un editorial, lamentó la salida de su columnista Daniel Coronell, y aclaró que esta determinación no tiene que ver con actos de conveniencia política.



No obstante, el medio confesó que se cometieron algunas fallas en el proceso de su salida y le deseó éxitos profesionales a Coronell, quien fuera su columnista estrella por varios años.



(Cancelan columna de Daniel Coronell en Semana).

En el editorial, Semana reconoce tres errores en la investigación, que luego fue revelada por The New York Times, respecto a las directrices del Ejército que podrían desencadenar el retorno de los falsos positivos y que, según Coronell, fue ‘engavetada’ por la revista.



Según la publicación, aunque ya tenía información suficiente se equivocaron al no haber publicado lo que hasta ese momento había.



(New York Times denuncia posible regreso de falsos positivos en el país).



Señalan también que la búsqueda de fuentes fue errónea pues debieron ir a fuentes de primera mano como el Ejército o MinDefensa, pero que esto no la convierte en encubridora.



Y finalizó que esta coyuntura servirá para hacer un alto en el camino, hacer una autocrítica y renovar su compromiso informativo.