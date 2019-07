¿Qué hacen los colombianos con su celular?

Al resolver el caso sobre un celular, la Superindustria hizo claridad sobre cuándo es aplicable la garantía y cuándo no.

El teléfono inteligente sigue siendo el dispositivo móvil preferido por los colombianos para la mayor parte de su interacción digital, e incluso muestran cierta despreocupación acerca de la privacidad y seguridad de sus datos.



Estas son algunas de las conclusiones del más reciente estudio de Consumo Móvil en Colombia de la firma Deloitte.



La encuesta, realizada a 928 consumidores del país, obtuvo información detallada sobre los comportamientos de uso que influyen en productos y servicios de movilidad e inalámbricos.



Para el líder de la industria de tecnología, medios y telecomunicaciones de Deloitte, Nelson Valero, “aunque hay cambios que permiten que el ecosistema digital avance significativamente, hay aspectos clave que no cambian, como que el teléfono inteligente es cada vez más indispensable y que 76% de los colombianos cree que lo usa demasiado”.



LO QUE HACEN LOS COLOMBIANOS CON EL CELULAR



La mayoría de los colombianos encuestados (59%) usa su teléfono móvil, principalmente, para mirar videos cortos a través de YouTube.



La segunda actividad más popular son los juegos (48%) y le sigue el grupo de consumidores que miran videos compartidos por servicios de mensajería instantánea como WhatsApp (39%).



Así mismo, quienes usan mapas para la navegación (39%) y escuchan música por streaming (37%), superaron a los que prefieren su dispositivo para ver películas (35%) y consultar noticias (35%).



La encuesta revela que la actividad más recurrente es la consulta de las redes sociales (57%), seguida por la toma de fotografías (56%) y los juegos (48%).



La publicación de fotos en redes sociales fue la actividad de mayor repunte en el último año, pues de 39% en 2017 pasó a 46% en 2018.



De otro lado, las llamadas de voz son cada vez menos frecuentes para los consumidores de telefonía móvil. Los resultados de la encuesta sobre el uso del celular revelan que las llamadas de voz siguen siendo desplazadas por la mensajería a través de las redes sociales y la aplicación WhatsApp.



RENOVACIÓN DEL CELULAR



La encuesta de Deloitte muestra que la frecuencia de renovación de equipos ha disminuido sostenidamente durante los últimos cuatro años.



Mientras que, en 2015, 47% de los consultados dijo que renovó su celular en el último año, en 2018 tan solo 37% lo hizo.



En ese sentido, en su mayoría, los consumidores adquirieron su dispositivo en los dos últimos años (72%).



Aunque la tienda sigue siendo el principal canal de adquisición de los teléfonos celulares (56%), se observa una disminución importante con respecto al año anterior (10%), en parte, por el aumento de la participación de las tiendas minoristas (7%) y de las tiendas de fabricantes (3%). Las compras en línea (11%) y por teléfono (6%) siguen teniendo porcentajes bajos.



ACCESO A INTERNET VÍA TELEFONÍA MÓVIL



Casi la mitad de los suscriptores (45%) está satisfecho con el plan de datos que tiene para acceder a Internet. Este nivel de satisfacción se incrementó de forma significativa (12%) con respecto a 2017 (33%) y se espera un incremento sostenido.



Algunas de las razones de este fenómeno son una mayor cobertura 4G y mejor oferta de planes de los operadores.



DESPREOCUPADOS EN TEMAS DE SEGURIDAD



Otro de los hallazgos destacados de la Encuesta de Consumo Móvil es que más de la mitad de los consumidores consultados se muestran despreocupados por el uso que las empresas, con las que comparten información, le dan a sus datos personales.



Solo 41% manifiesta inquietud con el uso que dan las empresas a los datos y 18% no sabe qué información personal está compartiendo.



Además, 11% de los consultados piensa que nunca ha compartido información, lo que evidencia una falta de conciencia sobre la importancia de restringir los datos que se comparten en línea.



Aunque 75% de los encuestados usa WhatsApp, menos de la mitad (29%) acepta que ha compartido su número telefónico; además, 61% reconoce que usa Facebook, pero solo 37% es consciente que ha compartido su nombre.



LA VOZ DE LOS MÓVILES



Aunque el uso del celular está ampliamente popularizado, no todas las aplicaciones y posibilidades tecnológicas del dispositivo son conocidas o utilizadas.



Un caso de estudio fue el empleo de los asistentes de voz, tales como, Siri de Apple, Alexa de Amazon, Assistant de Google, Cortana de Microsoft y Bixby de Samsung.



La mayoría de los consultados afirmó que tienen inactivos los asistentes de voz integrados a sus dispositivos y al menos un 38% dijo nunca ha usado un asistente de voz. Los mayores usos de estas herramientas, según los consumidores, son para: llamar a una persona en su lista de contactos (20%), buscar información general (20%) y escuchar música (19%).