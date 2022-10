¿Qué pasa por la mente de los jóvenes cuando están sin teléfono móvil?

La Universidad de Málaga en España realizó un estudio para entender qué pasa en la mente de los jóvenes cuando se quedan una semana sin su teléfono celular. Para ello, analizó las reacciones de 97 jóvenes, entre los 15 y los 24 años.



Previamente a la semana sin celular, se conoció que los jóvenes que participaron en el experimento usaron su teléfono poco más de cinco horas diarias, y que las redes sociales que más visitaron fueron WhatsApp, Instagram y TikTok.

Resultados

Mientras que algunos jóvenes aseguraron que sintieron ansiedad por no llevar el celular, otros expresaron que tuvieron una sensación de liberación.



"Tenía necesidad de tener el móvil cerca. Tenía ansiedad si estaba lejos. Me tranquilizaba solo con tenerlo cerca", "he tenido más ansiedad que cuando intento dejar de fumar", "ver a todo el mundo con el móvil en el transporte público me creaba necesidad de usarlo" y "Leí un libro por primera vez en seis años” fueron algunas de las reacciones obtenidas.

Además, aunque los tiempos de uso regresaron a las cinco horas diarias, muchos de los voluntarios reconocieron que los celulares provocan que pasen menos tiempo con sus familiares.

El experimento continuará durante el 2023, en el que se preguntará a cerca de 9.000 jóvenes cómo es que creen en la información que reciben y qué factores hacen que la compartan.



*Con información de EL TIEMPO