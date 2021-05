¿Qué pasa si no acepta las nuevas políticas de WhatsApp?

Este sábado 15 de mayo empezaron a regir las nuevas políticas de privatización de WhatsApp. Esta actualización entra en vigor luego de que enero se anunciaran los ajustes, situación que generó controversia, razón por la cual la compañía decidió mover el plazo.



(Nuevas políticas de WhatsApp empiezan a regir desde este sábado).

Finalmente la fecha llegó y entraron en vigencia los cambios de políticas de la app. ¿Qué pasa si no las acepta? ¿Qué ocurrirá si recibe un recordatorio persistente? Le contamos.



RECORDATORIO PERSISTENTE



A partir de ese momento, tendrá acceso limitado a las funciones de WhatsApp hasta que aceptes las actualizaciones. Esto no les sucederá a todos los usuarios al mismo tiempo. Las limitaciones serán:



• No podrá acceder a su lista de chats, pero podrá responder llamadas y videollamadas. Si tiene activadas las notificaciones, podrá tocarlas para leer o responder mensajes, así como para devolver llamadas o videollamadas perdidas.



• Después de unas pocas semanas de funcionalidad limitada, no podrá recibir llamadas ni notificaciones, y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a su teléfono.



Puede exportar su historial de chats en Android o iPhone, así como descargar un informe de su cuenta.



• Puedes exportar sus chats y descargar un informe de su cuenta sin ayuda de la app, pero si la necesita para descargar el informe o eliminar su cuenta, puede contactarse con el centro de servicios.



WhatsApp aclara que no eliminará su cuenta si no acepta la actualización.