¿Qué piensan las mujeres sobre el cáncer de mama en Latinoamérica?

Avon y Fundación Avon para las Mujeres presentaron la encuesta regional de opinión pública sobre cáncer de mama 2021 en la que participaron en total 7.000 mujeres de 7 países de Latinoamérica: Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay y México.



Entre los hallazgo que la encuesta reveló se destaca que solo tres de cada 10 mujeres de la región reconoce a la mamografía como el método de detección temprana más efectivo, mientras que más de la mitad de las mujeres considera a la autoexploración de mamas (autoexámen*) como el mecanismo más acertado.



Como contrapartida, sólo el 1% afirma que el cáncer de mama pue de no mostrar síntomas (cuando esta enfermedad suele ser asintomática en sus estadíos iniciales y no presentar signos externos identificables con la mirada o el tacto).



Asimismo, el 84% de las mujeres consideran que el cáncer de mama es una enfermedad muy grave, sin embargo una de cada cinco de las encuestadas consideran que están poco o nada informadas sobre este tema y tres de cada 10 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama, “lo cual significa que urge generar pedagogía respecto a la enfermedad y la importancia de su detección temprana”.



Entre los datos más relevantes, se destaca que el 63% de las mujeres consideran que la autoexploración de mamas (autoexamen) es el método más efectivo de detección temprana dejando de lado el chequeo médico y la mamografía.



La encuesta también arrojó que sólo una de cada cuatro mujeres mayores de 40 años se realiza la mamografía anual. Mientras que el 35 % dijo que no se la realizó porque la comunidad médica no le recomendó que se la practicara.



Otro hallazgo para resaltar es que el 28% de las mujeres encuestadas dijeron que no se realizaban la autoexploración mamaria (autoexamen) porque se les olvidaba y el 26% dijeron no practicarlo por falta de hábito.



Asimismo, para el 92% de las mujeres los bultos y los nódulos son los principales signos de alerta de cáncer de mama, lo cual significa que reconocen algunos de los síntomas, pero que otros síntomas, como la secreción en el pezón, el cambio de textura o los bultos en las axilas, no son directamente considerados como señales de alarma. Cabe aclarar que el cáncer de mama también puede ser asintomático.