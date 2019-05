Qué recurso humano utilizar en la transformación digital 

Entrar en la era digital nom es una moda sino una necesidad. Por eso, muchas empresas avanzan hoy en la búsqueda de este objetivo, aunque desafortunadamente lo hacen a punta de aprender, errar y corregir sobre la marcha.



Una de las preguntas más frecuentes de quienes entran en esta dinámica es: ¿cuál debe ser el perfil de los empleados que una empresa debe contratar para facilitar el proceso de transformación digital?



En varios espacios como coach empresarial, foros, seminarios y cátedras del entorno académico se habla de las buenas prácticas para el desarrollo de las organizaciones y, sin duda, los temas relacionados con el cuidado, garantías y apoyo hacia los empleados toman cada vez más fuerza.



Para los empresarios colombianos, ideas como las del multimillonario chino Jack Ma, cofundador de Alibaba, relacionadas con jornadas de trabajo extenuantes de 12 horas, 6 días a la semana, están cada vez más lejos de aplicarse, puesto que los empresarios colombianos le apuestan a tendencias progresistas relacionadas con la flexibilidad laboral y entornos laborales donde el clima organizacional es fundamental.



En este sentido, la tendencia se inclina más hacia ideas como las de Richard Branson en donde “los clientes no son lo primero. Lo primero son tus empleados, si cuidas de ellos, ellos cuidarán de tus clientes”.



El énfasis en los nuevos negocios no solo se enfoca en el ámbito económico y temas de productividad o rentabilidad, hoy día se trasciende del negocio, al mundo del ser humano. Es por ello que hablar de transformación digital no solo es adquirir computadores con tecnología de punta, instalar un sistema ERP o almacenar datos en la nube; dicha transformación implica un cambio de mentalidad de los directivos y los empleados, esto con el fin de crear nuevos métodos de trabajo que aprovechen el potencial de la digitalización y su recurso humano.



CONSEJOS DE LOS EXPERTOS



Javier Neira, CPO de Digital Ware, quien posee amplia experiencia en el área de gestión humana asesorando a destacadas empresas del país, piensa que hay que tener cuidado con el término transformación digital puesto que no solo es hablar por hablar de tecnología.



Para Neira “hoy en día, un gran número de empresas trata de encontrar el éxito recurriendo a la digitalización, no a la transformación digital".



Para empezar, la digitalización no es un proceso de transformación. Digitalizar es convertir contenido y herramientas tradicionales en digitales, que te llevan a hacer el mismo uso y llegar al mismo objetivo pero ahorrando recursos en costos y tiempo.



Por su parte, la transformación digital, es un concepto mucho más amplio. En realidad, es una visión de progreso y de desarrollo de negocio.



Es indispensable entender al cliente y optimizar la experiencia de usuario, tomando a la tecnología como la mejor aliada y sacarle el máximo provecho para aportar nuevos enfoques de evolución a los procesos de atracción, retención, remuneración y desarrollo.



Para Juan Fernando Dávila, director de The Line Group, empresa con más de 12 años de experiencia en endomarketing, el 80% de nuestras decisiones son emocionales, por lo que debemos conectar o crear vínculos a través de emociones positivas que generen compromiso y entrega por parte de los colaboradores de cualquier entidad.



De acuerdo con Dávila, las organizaciones deben transformarse y reinventarse para no desaparecer en una era donde la presión o conciencia colectiva de las nuevas generaciones de fuerza laboral, millenials, están incentivando el cambio.



Teniendo en cuenta lo anterior, Juan Fernando explica los cuatro pilares que deben tener en cuenta el área de Gestión Humana en esta era “humana”, claro está, desde la perspectiva de la transformación digital:



Conectar: “No conecta el reto del negocio con su gente”. Las organizaciones deben comprender que los colaboradores no funcionan igual y no se trata solo de cargos, se trata de seres humanos con visiones diferentes e independientes.



“Si no logramos conectarnos nunca vamos a solucionar los retos de negocio”.

Generar conocimiento: Observar y escuchar genuinamente a nuestros colaboradores para lograr identificar sus necesidades y poder generar un conocimiento sobre su entorno para aplicar estrategias efectivas de fidelización.



Liderazgo: Los líderes son los que manejan la coherencia de la organización, dicha coherencia se basa en tres pilares: comunicación externa que es bajo la cual se rige una estrategia, visión de la compañía y la comunicación Interna que es lo que expresa la organización de sí misma. Los líderes son los que llevan a la acción lo que piensa, dice y cómo actúa la organización.



Comunicación: Las organizaciones no saben comunicarse con su gente, no saben generar un impacto relevante en su comunidad “Creemos que el correo electrónico soluciona todo”.



Tenemos que volver la comunicación mucho más eficiente cuando hay una amplia dispersión geográfica.



Las empresas que logren afrontar asertivamente estos desafíos atraerán el talento idóneo generando experiencias y compromiso en sus colaboradores entorno a la marca, teniendo un valor agregado diferenciador: su capital humano.



PARA TENER EN CUENTA



El desarrollo tecnológico se convierte en un aliado imprescindible en los procesos de gestión humana, y precisamente bajo este contexto, es que los Foros de Gestión Humana 2019 organizados por ACRIP Asociación de Gestión Humana Bogotá y Cundinamarca, en alianza con Digital Ware, nacen y se convierten en una alternativa para que las empresas se encuentren entre ellas y compartan Business Case, tendencias y buenas prácticas en la gestión del talento humano.



Dichos espacios se están llevando a cabo mensualmente a lo largo del 2019; las siguientes fechas son: junio 13, julio 1, agosto 15, septiembre 12, octubre 10, noviembre 14 y diciembre 5.



EL MARKETING EN LA ERA DIGITAL



El alto nivel competitivo en el sector tecnológico obliga a las empresas a redefinir con mayor frecuencia su estrategia de marketing.



Según Laura Botero Betancur, gerente de marketing digital en Digital Ware, las nuevas tecnologías deben ser pensadas para adaptarse rápidamente e incorporarlas en la estrategia del 2019. Estas son algunas de ellas:



1. Realidad virtual y aumentada: su objetivo es simular la realidad a través de ambientes digitales. En la actualidad se usa para apoyar una decisión de compra como estrategia de interacción entre la marca y el consumidor, atraer clientes, apoyar los procesos de innovación empresarial y diferenciarse en el mercado con actividades interactivas.



2. Búsquedas por voz: actualmente las tecnologías están pensadas para facilitar la vida. Un buen ejemplo es Google Home, un ayudante en casa que, por medio de la voz, reproduce canciones y videos, recuerda citas, noticias, llamadas, etc.



3. ‘Context marketing’ y ‘content marketing’: ser más asertivo en la comunicación digital es cada vez más relevante. Presentar contenidos oportunos al usuario indicado, en el momento adecuado y en la página correcta es un desafío permanente.



4. ‘Chatbots’: cada vez son más usados en las empresas. Permite que el usuario sostenga una conversación a través de un robot programado y automatizado para simular un ambiente real, como si lo estuviera haciendo un humano. Se considera una tendencia en la medida en que se genere una mayor interacción y relación entre las marcas y los consumidores.



5. Automatización del ‘marketing’ y del contenido: la gran cantidad de información que encontramos en la red está obligando a las empresas a generar mayor valor en el desarrollo de sus contenidos. La implementación de una plataforma que automatice la producción de contenidos y las acciones de marketing, no sólo reduce costos en la inversión, sino además, se optimizan los resultados, se analizan los datos, permite tener una visión global del negocio y por consiguiente, tomar mejores decisiones.



6. Video programático: el video hoy es el protagonista del consumo digital. El aumento de la demanda obliga a las empresas a evolucionar sus formatos para elevar su posicionamiento y mejorar la relación con sus clientes potenciales y su público objetivo.



7. ‘Social commerce’ y ‘mobile commerce’: las compras por redes sociales suponen una evolución de los e-commerce. Facebook, Instagram y Pinterest representan la evolución de las compras online, en especial para vendedores independientes y pequeñas marcas.

El uso de internet por medio de dispositivos móviles, muestra la tendencia del m-commerce. Esto motiva a que los comerciantes adapten sus sitios web a versión full responsive con botones transaccionales.