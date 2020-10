¿Qué tan importante es para los colombianos la alimentación saludable?

Con el objetivo de conocer las nuevas tendencias y el potencial de consumo de los alimentos hechos a base de plantas y vegetales en Colombia y Latinoamérica, la compañía Ingredion -proveedor líder a nivel mundial para el mercado de soluciones de ingredientes- y la consultora Opinaia realizaron un estudio entre los consumidores de la región.



El informe permite conocer los hábitos, preferencias y opiniones en Colombia, Argentina, Brasil, Chile y Perú en relación con temáticas como calidad de vida, alimentación y sustentabilidad.



Entre los principales hallazgos, Ingredion evidenció que a los consumidores en Colombia les interesa la alimentación en un 78%, en Perú un 82%, en Brasil un 73% y en Argentina un 58%. En cuanto a la importancia de alimentarse bien para estar saludable, 7 de cada 10 encuestados les interesa mucho, los resultados por país fueron: Colombia 65%, Perú 67%, Argentina 65% y Brasil 64%.



“Existe un consenso generalizado sobre la importancia de la alimentación en la calidad de vida. Hoy alimentarse bien significa ser saludable y esto se refleja en el interés de los colombianos con un 65% en este aspecto. Por eso, al momento de consumir alimentos y bebidas se buscan beneficios para la salud, incluso por sobre el sabor y la accesibilidad económica, a la vez que existe un gran interés en conocer cuál es el origen de los ingredientes que se consumen diariamente”, explica Jorge Ignacio Zapata, General Manager de Ingredion para la Región Andina. En este contexto, los alimentos hechos a base de plantas y vegetales tienen un terreno fértil para desarrollarse.



SALUD Y CALIDAD DE VIDA



En un contexto mundial sensibilizado por la pandemia del coronavirus, la salud y cuidado personal es el tema de mayor interés en la región (42%). En la investigación la alimentación o la cocina entran dentro del top 5 de menciones en la región, con la excepción de Argentina.



El estudio muestra que el 82% de los consumidores de la región se considera satisfecho con su salud y con su alimentación. Para el caso de Colombia y Perú están por encima del promedio con un 85% y 89%, respectivamente, Brasil con 81% y Argentina con 78%. Además, existe un consenso generalizado sobre la importancia de alimentarse bien para estar saludable.



En todos los países analizados, la alimentación es señalada como el aspecto más relevante para tener un buen estado de salud (65%), seguido por la realización de actividad física (47%).



CONSUMO Y ALIMENTACIÓN



“La crisis global por el Covid-19 no solo puso en la agenda aspectos sanitarios y la atención de salud, sino que también ha generado la necesidad de replantear prácticas culturales vinculadas al medio ambiente y la sustentabilidad. En ese sentido, la opinión pública latinoamericana no parece ajena en este sentido. Hoy los ciudadanos-consumidores les exigen a las marcas tanto calidad como confiabilidad, pero también se les pide que sus productos sean saludables y sus prácticas sean responsables con el medio ambiente”, analiza Jorge Ignacio.



A nivel regional, el 67% considera la sustentabilidad de las marcas como muy importante. En Colombia, Brasil y Perú, más del 70% requiere una postura responsable de las compañías sobre sustentabilidad, mientras que Argentina desciende al 45%, siendo el más bajo en los países evaluados.



La investigación arrojó que en Perú el 87% considera que es importante conocer el origen de los alimentos, seguido por Colombia con el 82%, Chile con el 74%, Brasil con el 73% y Argentina con el 58%.



Tanto para alimentos en general como para alimentos de origen vegetal, el sabor y poder reconocer los ingredientes de la etiqueta son los atributos sensoriales más relevantes. En Colombia, el sabor es lo más importante para los alimentos en general y de origen vegetal, ambos con el 37%, seguido por el reconocimiento de los ingredientes en la etiqueta con 36% y 29%, respectivamente.



TENDENCIAS Y HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN



Uno de los puntos más destacados del informe revela que, en este 2020, más de un tercio de los latinoamericanos se identifica con alguna corriente alternativa de alimentación, donde el 37% de los encuestados de la región se identifica con alguna de ellas (veganismo, vegetarianismo, flexitarianismo, pescetarianismo). El 80% considera estas corrientes más saludables, mientras que el 44% lo hace para prevenir enfermedades y el 39% para tener opciones más variadas.



En promedio, cerca de un tercio de la región nunca consumió alimentos a base de plantas -Plant Based-. A pesar de ello, el estudio evidencia una alta predisposición a consumir alimentos hechos a base de plantas y vegetales, en el cual el 89% se considera interesado. Los mayores niveles de apoyo se registran en Colombia (93%), Brasil (90%) y Perú (89%). En Argentina, en cambio, se ven menores niveles de interés (78%), donde un 22% señala directamente que no está interesado en consumir este tipo de productos.



En cuanto a los factores de decisión, el principal motivo de compra de los alimentos a base de plantas es comer más sano y cuidar la salud (56%); luego, porque son más nutritivos (28%) y para probar nuevos sabores (26%). En Colombia aparece el cuidado del medio ambiente como otro motivo de compra relevante y en Argentina, Chile y Perú se destaca la posibilidad de tener opciones variadas.



Por el contrario, en todos los países de la región, el principal motivo de no compra de alimentos Plant-Based tiene que ver con el precio elevado (59%). En sintonía con esto, los productos de mayor aceptación son la pasta (74%), yogures (73%), galletas (69%) y helado (69%). Para comprender mejor las barreras del consumidor, los atributos que esperan son un precio asequible (61%), que sea rico sabor (57%) y que se encuentren fácilmente en las góndolas (32%).