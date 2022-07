Qué tipo de visa necesita para estudiar en EE.UU., Canadá y Australia

Cada vez crece más el interés de los jóvenes colombianos por estudiar en el exterior.

Países como Estados Unidos, Canadá y Australia se han convertido en los principales destinos elegidos por los estudiantes para iniciar o continuar sus carreras, gracias a la gran oferta de programas, a su calidad y facilidades, entre otros aspectos.

(Abren oportunidades laborales para colombianos en Canadá).



Sin embargo, tenga en cuenta que para poder conseguirlo debe tener una visa que le dé el permiso de estudiar en estos países, una tarea que puede resultar difícil y engorrosa si no sabe cómo aplicar.

“Nuestra recomendación para los estudiantes es que se preparen con un mínimo de 6 meses para iniciar el proceso desde la postulación a la institución al inicio de sus claves”, explica Andrea Palacios, CEO de la agencia de estudios en el exterior Blue Studies.

A continuación le contamos qué debe tener en cuenta un aspirante para poder tener los permisos para estudiar en Estados Unidos, Canadá y Australia:

CANADÁ

En el caso de Canadá, por ejemplo, se debe considerar el tipo de estudiante y programa al que aplica, si va en familia, si busca también un permiso de trabajo o si es un programa técnico o superior, entre otros aspectos.

También es clave saber que el gobierno canadiense le solicitará documentos de su educación en el país de origen con su traducción oficial, demostrar que cuenta con la solvencia económica como para mantenerse en el país por el primer año de estadía y que cuente con los recursos para pagar su curso.

Además, deberá presentar en una carta los motivos por los cuales es importante para el aspirante tomar el curso seleccionado, explicar porque viajará con su familia, si lo hace, y todos los detalles de por qué seleccionó este país para realizar sus estudios.

(Los pasaportes más poderosos del mundo).



Si bien dependerá del tipo de visa y de programa de estudio, Canadá exige, en la mayoría de los casos, los siguientes requisitos:

- Inscripción en una institución educativa acreditada.

- Justificación comprobable de solvencia económica para sus gastos de manutención durante el primer año de estancia en el país. Aproximadamente debe contar con CAD 900 por mes de visado para ese primer año de estancia, unos $3’100.000 pesos colombianos.

- Carta de la institución donde vaya a realizar el curso, confirmando la matrícula.

- Tres (3) fotos carnet recientes.

- Pago de la tasa administrativa. Actualmente tiene un valor de CAD 150 ($520.000 pesos).

ESTADOS UNIDOS

Para el caso de Estados Unidos también hay diferentes tipos de visa que clasifican en la categoría de no migrante.

Los tipos de visa son:

- La visa F1 se usa para estudiantes a tiempo completo en una universidad o colegio acreditado, que otorga un título superior.

- La visa M1 se usa para estudios vocacionales. Los estudios son cortos y técnicos, y no ofrecen un título universitario, solo certificados. Si desea continuar estudios más avanzados debe cambiarse a un estatus F1.

- La visa J1 se emplea para estudiantes de intercambio. La idea es promover el aprendizaje en educación, artes y ciencias. También la pueden usar estudiantes con o sin patrocinador, y deben ser estudiantes a tiempo completo.

Nuevamente, dependiendo del tipo de visa se exigen ciertos documentos, pero, en la mayoría de los casos, estos son los más pedidos.

- Pasaporte válido.

- Formulario DS-160 (solicitud de visa de no inmigrante).

- Recibo de pago de la aplicación.

- Foto tamaño pasaporte.

- Certificado de estudiante visitante o I-901 (Student and Exchange Visitor Program, SEVP, por sus siglas en inglés).

- Comprobante del pago al SEVIS.

AUSTRALIA

En el caso de Australia se recomienda a los candidatos contar con un tiempo mínimo de seis meses y reunir los siguientes requisitos: aportar una confirmación de su matriculación en el curso (COE) o una carta de oferta emitida por el proveedor educativo que haya elegido. Es importante que el curso en el que se matricule esté registrado en el marco educativo CRICOS (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students).

A la hora de pedir la visa tendrá que demostrar que el viaje efectivamente es temporal y solo para estudiar, mostrar que se cuenta con el dinero suficiente para cubrir los gastos de matrícula, viaje y estancia. También hay casos en los que se pide un documento que certifique el conocimiento del idioma inglés.

Finalmente, aquellos que soliciten un visado de estudiante deben obtener una cobertura médica OSHC que dure tanto tiempo como su visado. Esta póliza es obligatoria para todos aquellos que quieran estudiar en Australia.

REDACCIÓN EDUCACIÓN