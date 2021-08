¿Qué tipos de gerentes buscan las empresas colombianas?

La contratación en Colombia para el tercer trimestre del año es moderado. Así lo indica la más reciente Encuesta de Expectativas Netas de Empleo en Colombia, de ManpowerGroup.



Las empresas del sector bancario, tecnológico y comercial, ante la evolución de sus mercados y el regreso paulatino a la normalidad, son las que actualmente se encuentran en la búsqueda de perfiles integrales para los cargos de liderazgo dentro de las organizaciones.



“Las organizaciones esperan encontrar personas que nutran sus equipos de experiencia y cuenten con un conocimiento profundo y técnico sobre el sector en el que se van a contratar, sumado a bilingüismo y a una visión clara del panorama al que se van a enfrentar”, explica Lina María Correa, Gerente de Talent Solutions de ManpowerGroup sobre las expectativas de las empresas en este momento.



Tal panorama hace que hallar candidatos sea complejo y demande tiempo y recursos, ya que los aspirantes no siempre tienen todos los requisitos y los que los cumplen ya se encuentren contratados, lo que resulta en exigencias de mayores salarios y beneficios generando un desequilibrio entre perfil y compensación salarial.



¿QUÉ BUSCAN LAS EMPRESAS PARA LOS ALTOS CARGOS?



Gerencias, vicepresidencias, direcciones comerciales y de mercadeo, son los cargos más demandados en estos momentos, afirma Correa, y resalta que en especial los sectores salud y tecnología buscan talento gerencial con nuevas habilidades que hace unos años no estaban en el panorama dentro de sus organizaciones.



El reto de las empresas para llegar a sus metas en 2021 y recuperarse de 2020, está en descubrir nuevos métodos para llegar a sus clientes, así sobre cómo poder transformar sus productos y servicios para ser atractivos.



“La habilidad de conectar con personas, generando ideas nuevas que ayuden a la transformación y aceleración de innovaciones en el negocio, que están esperando las empresas, está a la cabeza de las habilidades muy valiosas que demanda esta nueva ola de cargos gerenciales que están emergiendo y caracterizando la demanda de talento”, asegura Correa.



Un ejemplo notorio es el sector de la tecnología, que tradicionalmente estaba enfocada en temas operacionales o de ejecución y hoy requiere líderes con visión estratégica y de apertura de mercados.



La gerente de Talent Solutions resalta como factor para encontrar rápidamente el talento gerencial que demanda una organización la importancia de desarrollar habilidades de liderazgo en sus altos cargos, como también para asegurar un alto rendimiento, confianza y seguridad a sus clientes.



¿CÓMO MITIGAR LA BRECHA?



Aunque el desempleo en el país, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, se ubica en el 18.2 por ciento, lo que se traduce en casi tres millones y medio de personas sin trabajo en el país, la brecha entre demanda y oferta para gerentes y altos cargos es amplia.



Para Lina Correa, Gerente de Talent Solutions de ManpowerGroup, para mitigar esta brecha, una estrategia es que las compañías implementen planes de carrera y/o de sucesión internos con el fin de fomentar el liderazgo al interior de las empresas.



Estrategia que ha venido ganando espacio entre los empresarios del país, aunque lentamente, ya que, según el estudio “21 Tendencias para el 2021: Transformar el talento y el Futuro del Trabajo”, sólo el 16 por ciento de las empresas se encuentran actualmente desarrollando habilidades de liderazgo y gerentes al interior de sus organizaciones.



Otra de las estrategias para mitigar esta brecha y su vez facilitar el reclutamiento de personas idóneas para sus gerencias, es la de tener un banco de talento gestionado, tener perfiles mapeados con los cuales les interesaría trabajar, con la ventaja de conocer sus expectativas para llamar su atención frente a un posicionamiento dentro de la compañía.



Adelantar alguna de estas acciones de manera previsiva se traduce en ahorro de tiempos y recursos en búsqueda y reclutamiento de talento de alto nivel para las empresas, ya que les va a facilitar que encuentren personas con conocimiento sobre los procesos de la organización y además, empezar con salarios más equilibrados mitigando la posibilidad de competir con base en sueldos altos, lo que termina siendo una situación que encarece aún más el proceso.