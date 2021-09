La banda Queen abre primera tienda física para celebrar sus 50 años

El legendario grupo de rock británico Queen abrió este lunes una tienda en Londres, con ocasión del 50º aniversario de la creación de la banda, que sigue actuando pese a la muerte del cantante, Freddie Mercury, en 1991.



La tienda, llamada 'Queen The Greatest', hace que los visitantes se sumerjan en los orígenes de la formación, fundada en 1971 y cuyos éxitos, como 'Bohemian Rhapsody', 'We Are The Champions' o 'Don't Stop Me Now', son conocidos en todo el mundo.



(Vea: Becas de reactivación para proyectos de comunicación y cultura).



En varios espacios instalados en dos niveles, la tienda recorre su trayectoria hasta los años 2010, pasando por sus conciertos y giras míticas de los años 1980.



El establecimiento estará abierto solo tres meses, en la famosa calle comercial Carnaby Street, a solo unos pasos de la tienda de otro grupo británico de culto, The Rolling Stones.



En la tienda se venden camisetas, pósteres, vinilos, ediciones limitadas y artículos insólitos como un cubo de Rubik con las caras de los miembros del grupo estampadas, calcetines decorados con guitarras o una edición especial " Queen" del famoso juego de mesa Monopoly.



(Vea: Portafolio recomienda: 'Cómo habla un líder' y más libros de la semana).



En el sótano, hay guitarras dedicadas por Brian May y un disco 'Queen' único, lo que da al lugar un cierto aire de club de fans. En las paredes, se proyectan imágenes de conciertos y, de fondo, se escuchan éxitos como 'We Will Rock You' o 'Killer Queen'.



"Creo que para un seguidor de Queen, es una oportunidad increíble sumergirse en el mundo de Queen, saber que puedes venir aquí para hablar con otras personas que comparten tu amor por el grupo [...] y también poder encontrar recuerdos", declaró Keith Taparell, vicepresidente del comercio minorista y ventas de Bravado, la empresa encargada de productos derivados en Universal Music.



Pese a la muerte de Freddie Mercury en 1991, el grupo ha seguido existiendo y realizó giras en 2005 y 2008 con el cantante y músico Paul Rodgers.



Desde 2012, Adam Lambert, descubierto gracias al programa de televisión American Idol, es su cantante. Ha participado en varias giras mundiales con los dos últimos miembros fundadores del grupo, el guitarrista Brian May y el batería Roger Taylor.



(Vea: Luto en la legendaria Rolling Stones: murió el baterista Charlie Watts).



En 2018, el filme 'Bohemian Rhapsody', que cuenta la historia del grupo, fue galardonado con cuatro premios Óscar, incluido el de mejor actor para Rami Malek, que interpretaba a Freddie Mercury.



AFP