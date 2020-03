‘Quien controla sus emociones, maneja su alrededor’

El conocimiento es un activo valioso en el mundo empresarial del siglo XXI. Ser experto en ciertos temas reviste a una persona de autoridad para orientar en aspectos laborales y personales. Producto de ello se han expandido las charlas innovadoras que se traducen en rentabilidad y productividad en el interior de las organizaciones.



(¿Hay una edad ideal para educar en inteligencia emocional?).

Alejandro Ambrad Chalela, conferencista internacional y fundador de la plataforma online “Mentes a la Carta”, empresa que con un modelo de negocio disruptivo está transformando la forma de contratar conferencistas en Hispanoamérica. El experto también acaba de lanzar su libro “El secreto de la innovación”.



¿Qué papel juega un conferencista invitado en una organización?



Este no sólo se debe limitar a transmitir conocimiento, porque de hacerlo, estaría compitiendo directamente con Google. Un buen conferencista es un “showman” y su misión consiste en generar una experiencia que transforma la mente de quienes lo ven y lo escuchan. Se trata de cambios mentales que para muchas organizaciones son necesarios de cara a alinear a su equipo con los objetivos estratégicos que persiguen. Un buen profesional de este tipo tiene al público metido en “su cuento” de principio a fin.



(La cara más dura del desempleo es emocional).



Si durante la conferencia hay personas del público que están mirando su celular, ese no es un “showman” profesional porque en una charla, es tan importante lo que se dice, así como la forma en la que esta se está contando.



¿Cómo convencer a las empresas de que un ‘coach’ no es solo superacional y puede ser laboral?



La diferencia entre las personas que alcanzan el éxito profesional y las que no, ya no radica en su expediente académico. Está principalmente en su capacidad de gestionar adecuadamente sus emociones. Así como en la vida, en el mundo laboral nos enfrentamos a múltiples problemas que vulneran nuestro estado de ánimo y afectan negativamente nuestro comportamiento. Si buscamos ayuda cuando tenemos problemas a nivel personal, ¿por qué no hacerlo a nivel empresarial? Un ‘coach’ es ese hombro inteligente en el que podemos apoyarnos para lograr sacar el máximo provecho de nuestros talentos y fortalecer todas esas habilidades blandas necesarias para alcanzar el éxito en el difícil y competido mundo laboral actual. Porque quien controla sus emociones, controla el mundo a su alrededor.



Todo en las empresas se mide por cifras. ¿Qué tan efectivas son estas charlas en términos financieros?



La idea es que, si buscamos una transformación con impacto en la cuenta de resultados, la intervención no se debe limitar a una conferencia. Una conferencia es un punto de partida muy potente porque en poco tiempo podemos cambiar la mente de mucha gente y subirla al barco que va rumbo a aquello que queremos lograr. Sin embargo, a posteriori, se recomienda desarrollar una intervención más profunda que garantice el impacto económico. Estas intervenciones varían de acuerdo con el objetivo de la empresa y se pueden desarrollar a través de equipos internos o contratando ‘mentes’ externas (capacitadores, coaches o consultores).



(Ejecutivos, pilas con la inteligencia emocional).



¿Qué es ‘Mentes a la Carta’?



Somos una empresa tecnológica que conecta a conferencistas, capacitadores, consultores y coaches con todo tipo de clientes en Hispanoamérica, sin costos de intermediación. Esto último lo logramos gracias a que hemos automatizado dicho proceso por medio de nuestra plataforma online (www.mentesalacarta.com). Nuestro modelo de negocio es distinto al de las agencias de conferencistas convencionales: como no cobramos comisión, beneficiamos al cliente final y al conferencista. Obtenemos nuestros ingresos a través de fuentes alternativas, apoyándonos en nuestra amplia “carta” de “mentes” que crece a un ritmo acelerado. La plataforma es totalmente abierta y cada mes se inscriben entre 600 y 800 nuevas “mentes”.



¿Qué tipo de conferencistas tienen?



Nuestros clientes pueden elegir entre miles de expertos que abarcan todas las áreas de interés actual. Contamos con conferencistas, capacitadores, coaches y consultores con experiencia en todos los sectores económicos y áreas temáticas demandadas por las empresas y organizaciones del mundo.



¿De allí nace su libro ‘El secreto de la innovación’?



Además de ser el director de “Mentes a la Carta’, soy una “mente” más dentro de la plataforma. Llevo más de 15 años impartiendo conferencias, creando empresas y desarrollando proyectos de consultoría en innovación estratégica. A raíz de esta experiencia, he escrito mi tercer libro, ‘El secreto de la innovación’. Está lleno de historias atrapantes que logran meter al lector en el “cuento” de la innovación. Porque al igual que para los conferencistas, para los escritores “es tan importante lo que se dice y cómo se dice lo que se dice”. En este libro desvelo absolutamente todos los secretos de las empresas innovadoras, secretos que empresarios, trabajadores y emprendedores debemos conocer si queremos desmarcarnos de nuestros competidores. Porque vivimos en la era de la innovación, era en la que no sobresalen los mejores sino quienes se atreven a ser diferentes.



Entonces, ¿cuál es ‘El secreto de la innovación’?



No es sólo un secreto, son varios. El libro se divide en tres partes, en la primera desvelamos todos los detalles para preparar nuestra mente a la hora de innovar.



Descubriremos por qué no sobresalen los mejores, redefiniremos la palabra innovación y aprenderemos a evitar los errores en los que caen de manera más común, las compañías al momento de innovar. En la segunda parte están las claves para alistar a nuestra empresa para que innove.



Y en la tercera parte del libro detallo el paso a paso de nuestro método, uno que utiliza múltiples compañías para crear tácticas y estrategias innovadoras de forma realmente práctica y sencilla.

​