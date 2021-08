Los cinco datos curiosos sobre el nuevo viajero colombiano

Wingo realizó un estudio sobre su comportamiento con el fin de entenderla necesidades del nuevo consumidor y ofrecer un portafolio de posibilidades para armar la experiencia de vuelo ideal.



(Lea: Las nuevas aerolíneas internacionales que despegarán en El Dorado)

Acá, cinco datos basada basados en el análisis de Wingo sobre el nuevo consumidor aéreo



(Lea: Wingo lanza cuatro nuevas rutas internacionales)



1. Compras de vuelos con menor anticipación. Los viajeros ahora reservan sus viajes con poca antelación debido a las diferentes situaciones de incertidumbre, por eso los resultados demuestran que el consumidor espera tanto como le sea posible para comprar su vuelo y evitar poner en riesgo sus vacaciones por las restricciones que son tan fluctuantes.



2. Más jóvenes en los aires. Wingo identificó que los jóvenes entre 18 a 24 años son quienes más visitan la web en búsqueda de destinos atractivos para trabajar y vacacionar al tiempo, ya que se ha demostrado que el home office funciona y trae muchos beneficios tanto para empleados como para empresas. Poder trabajar desde cualquier parte del mundo es un estimulante para el turismo y un motor importante para este segmento joven de la población.



3. Mayores de 45 prefieren esperar. Si bien los jóvenes han tomado el primer paso para estimular nuevamente la demanda de vuelos internacionales, la población mayor de 45 años aún no está viajando en la misma proporción que lo hacía antes de la pandemia; y aunque el Plan Nacional de Vacunación ya ha superado el 30% de las personas completamente inmunizadas, las variantes del virus han sumado restricciones de viajes en algunos países.



De ahí que, Wingo evidencia que los mayores de 45 visitan las plataformas de compra con igual frecuencia que antes, pero vuelan en un porcentaje menor.



4. Destinos con bajas restricciones. Una encuesta realizada por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) evidenció que la gente se siente frustrada por la pérdida de su libertad para viajar, con un 68% expresando que su calidad de vida ha disminuido debido a las restricciones gubernamentales. En ese sentido, el estudio de Wingo identificó que los destinos más vendidos en este momento son aquellos en donde se han relajado, en gran parte, las medidas de restricción de ingreso al país. Ciudades como Cancún, Ciudad de México y Punta Cana gozan de gran preferencia.



5. Miércoles, día de comprar vuelos. Según datos de Wingo antes de pandemia se vendían más vuelos los jueves, no obstante, ahora los días de compra preferidos son los miércoles, lo que ratifica que surgió una nueva clase de consumidor: uno que ya no piensa exclusivamente en viajes para fines de semana y que materializa sus decisiones en estos días; sino que empieza a integrar la cultura de viajar y volar seguro a su cotidianidad.