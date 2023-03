Préstamos y descuentos para comprar entradas para el FEP y el Baum

¿Está considerando asistir a grandes festivales musicales como el Estéreo Picnic y el Baum, pero no le alcanza el dinero? No se preocupe. Existen modalidades de préstamos y descuentos para que no se pierda estos grandes eventos del 2023.

El Banco de Bogotá tendrá una línea de préstamos para facilitar la compra de la boletería para quienes aún no han podido adquirirla, en alianza con Páramo Presenta y Entradas Amarillas.

“La cultura y el entretenimiento son dos factores claves para dinamizar de manera exponencial la economía nacional; así pues, nos complace hacer parte, una vez más, de este proyecto que año a año trae felicidad a los colombianos por medio de la música y por primera vez, durará cuatro días. Este año, además de nuestro escenario ‘Banco de Bogotá’, vamos a acompañar a los colombianos a cumplir sus sueños y facilitaremos el acceso a esta experiencia por medio de nuestro Estéreo Préstamo”, afirmó Isabel Cristina Martínez, vicepresidente de Sostenibilidad y Servicios Corporativos del Banco de Bogotá.

Estéreo Préstamo

El Estéreo Préstamo, es un crédito a cuatro meses con cero intereses para la compra de las boletas del FEP.

“Estéreo Picnic es una insignia de Colombia y de los Bogotanos, para muchos son los cuatro mejores días del año. Es un momento para olvidarnos de nuestro día a día, para tener al frente las mejores bandas del mundo y disfrutarlas con amigos. Sabemos que para muchos no es fácil pagar una boleta, por eso le apostamos a un préstamo sin intereses, sin necesidad de sacar una tarjeta, sin que sea nuestro cliente, eso no importa. Lo que importa es que nadie se pierda esta fiesta. Amamos este festival, amamos los brazos moverse al ritmo de la música, amamos las risas de miles de personas en un mismo lugar”, dijo Juan Gómez, Gerente de Marca y Publicidad de Banco de Bogotá.

Para la compra de las boletas se debe ingresar a www.estereoprestamo.com, diligenciar los datos y cuando esté lista la validación, se informa el monto aprobado (varía según cada perfil); una vez el proceso está completo, llegará un correo con la confirmación del préstamo y los detalles para la recogida de las boletas, que será en los puntos de venta de Entradas Amarillas. Las entradas por este método saldrán a nombre del tenedor del préstamo.

El banco tendrá nuevamente el escenario Banco de Bogotá, en el que se presentarán algunos de los más grandes artistas, un espacio que este año tendrá capacidad para más de 2.500 amantes de la música.

Descuentos para Baum Festival

Por su parte, dale! tendrá un descuento de $50.000 para quienes adquieran las boletas del festival de música electrónica Baum Festival a través de la aplicación.

Para hacerlo solo deben tener una cuenta en dale!, recargarla y hacer la compra con dale! en www.entradasamarillas.com/event/baum-festival-2023-preventa-dale, aplica tanto a pagos con la tarjeta débito como desde PSE seleccionando dale! como la entidad para el pago.

Los fans de Baum Festival que deseen obtener este beneficio que les obsequia dale!, puede crear una cuenta en www.dale.com.co o descargando la aplicación, y podrá participar no solo en este sino en los que vendrán con #ExperienciasAval en 2023 para más de 50 conciertos, festivales y shows, según afirmó José Manuel Ayerbe, CEO de dale!

PORTAFOLIO