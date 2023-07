Qué es el 'Rainbow Washing' y por qué es tán criticado

Varias empresas del mundo han aprovechado el contexto del Mes del Orgullo de la comunidad LGBTIQ+ para crear estrategias de mercadotecnia que sean alusivas a esta temática.

Esto se conoce como 'Rainbow Washing', práctica que se ha vuelto una costumbre para las corporaciones durante décadas aprovechando la ocasión para ganar visibilidad e, incluso, réditos económicos.



No obstante, esta estrategia no se ha salvado de las críticas, esto debido al hecho de que muchas personas consideran que el 'Rainbow Washing' como una estrategia netamente comercial, más no como algo que verdaderamente muestre apoyo al orgullo LGBTIQ+.



Según explica la agencia de mercadeo DC Influencer Marketing, "esta estrategia ocurre cuando una entidad utiliza la bandera arcoiris u otros símbolos reconocidos internacionalmente como parte de la comunidad LGBTIQ+ o emplea mensajes de marca “apoyando y solidarizándose” con dicho colectivo, sin tener un compromiso real con la igualdad y los derechos LGBTIQ+ o sin realizar acciones concretas en favor de la comunidad".



La discordia, según las empresas, hace acto de presencia cuando se pone en cuestión si estas estrategias verdaderamente demuestran un apoyo a temas e iniciativas relacionadas con la diversidad sexual y la inclusión.



"Este término (Rainbow Washing) involucra una apropiación oportunista de la lucha por los derechos LGBTIQ+, con el fin de mejorar la imagen de una entidad o de vender productos y servicios, sin un verdadero respaldo o acción en favor de la comunidad. El concepto ha sido fuertemente criticado, ya que puede desvirtuar el significado y la importancia real de la defensa por los derechos LGBTQ+, que se conmemora durante el Mes del Orgullo Gay, al convertirlos en simples elementos decorativos o estrategias de marketing sin fundamento alguno", explicó.



No obstante, la empresa hizo la salvedad de que el 'Rainbow Washing' no se debe confundir con el apoyo que varias empresas si han brindado hacia la comunidad LGBTIQ+.



"Es importante que las empresas promuevan ambientes de inclusión y respeto dentro de todos sus colaboradores, pues es a partir de estas pequeñas acciones que se logra generar cambios de pensamiento generalizados que aún hoy, en diferentes espacios sociales y/o profesionales, fomentan violencias y afectan el libre desarrollo de la personalidad", explicó Cinthya Dussan, CEO de DC Influencer Marketing.

