Rajados en oferta de educación bilingüe 

Archivo particular

En Colombia, la demanda por educación bilingüe de calidad aún no alcanza las necesidades actuales: de los 2 millones de alumnos que se encuentran en escuelas privadas, solo 70.000 están en colegios bilingües o internacionales. Además, son apenas 111 instituciones en todo el país.

De acuerdo con un estudio realizado por Maple Bear, una institución educativa que cuenta con más de 300 escuelas en 17 países, y atiende a más de 35.000 niños y adolescentes, el número de colegios bilingües en Colombia ha crecido tan solo 3% en los últimos cuatro años.



(¿Sabe inglés? Que se note en su hoja de vida).



Estos colegios ya están llegando a su límite de capacidad de alumnos, situándose actualmente entre 80% y 85%.



En Colombia, el 45% del mercado de colegios bilingües está concentrado en Bogotá. Sin embargo, hay grandes oportunidades para nuevas instituciones de alta calidad en ciudades como Cali, Barranquilla y Medellín, que presentan actualmente una baja oferta y una gran necesidad de calidad educativa.



Según el último ránking del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Ocde (Pisa, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación secundaria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad, Colombia se encuentra en la posición número 58 de un total de 70 países.



A pesar de que el país ha mostrado mejoras en los últimos años, lo seguro es que aún se sitúa muy por debajo del promedio que caracteriza a los estados miembros que integran la organización en las tres áreas evaluadas: Matemáticas, Ciencias y Lectura. Según la Ocde, los primeros países que cuentan con el nivel más alto de calidad en su educación son China, Japón, Estonia, Canadá y Taiwán, todos ellos con un enfoque bilingüe desde muy temprana edad.



“La educación bilingüe de calidad es cada vez más demandada, impulsada por el deseo de los estudiantes de tener una mejor preparación y realizar cursos de educación superior fuera de su país de origen”, así lo indicó Arno Krug, CEO de Maple Bear.



(Colombia necesita ser bilingüe para ser más competitiva).



Esta creciente demanda de educación bilingüe de calidad es también impulsada por el creciente deseo de los estudiantes colombianos de realizar cursos de educación superior fuera del país.



Un claro ejemplo de esto es que, en 2017, 29.000 estudiantes nacionales realizaron estudios de educación superior en el exterior, y más del 36 % de ellos lo hicieron en países de habla inglesa.



“Ante esto, en el país existe una gran oportunidad por ofrecer educación bilingüe de calidad, pues en la actualidad, el número de escuelas que brindan este servicio aún son pocas. Eso significa que hay espacio para nuevos jugadores que capten la demanda que las escuelas actuales no pueden cubrir y ésta es una situación en nivel nacional”, concluye Krug.



LOS MODELOS CON ÉXITO



Algunos modelos educativos exitosos en el mundo se encuentran en Canadá, considerado uno de los mejores. En 2015, Pisa lo clasificó como la nación de habla inglesa con mejor desempeño y destacó que se encuentra entre los 10 destacados del mundo. Los estudiantes deben ir al colegio desde los cinco hasta casi los 18 años. Otro ejemplo es Corea del Sur, un modelo educativo que es estricto y riguroso. Los alumnos estudian durante todo el año, en ocasiones acuden siete veces en la semana a la escuela. Bajo esta cultura, el éxito no es una cuestión de talento, sino de trabajo duro. De otro lado se encuentra Finlandia. Este país se caracteriza por ser exigente, con la diferencia que es más flexible. Los estudiantes solo pasan alrededor de cinco horas en la escuela y estos no deben realizar tareas en la casa.