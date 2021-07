Razones por las que las personas en Colombia no quieren vacunarse

La llegada de más vacunas al país ha acelerado el proceso de vacunación en las últimas semanas. No obstante, las autoridades de salud han venido llamando la atención sobre una tendencia que parece frenar ese ritmo.



Se trata de un gran número de personas que aunque ya están en los grupos de edad priorizados o tienen la posibilidad de vacunarse no lo han hecho, situación que prende las alarmas ante la aparición de variantes como delta, que hacen el virus más contagioso.



Ante esta situación, las autoridades locales y nacionales, empresas, comercios y otros actores de la sociedad han iniciado sendas campañas para incentivar la vacunación que permita lograr la inmunidad del rebaño.



De hecho, estas campañas y la disponibilidad de vacunas, así como la apertura frecuente de más etapas, han hecho que la tendencia de quienes no se quieren vacunar ceda.



Así lo sugiere la más reciente Encuesta de Pulso Social elaborada por el Dane, que señaló que para el mes de junio el porcentaje de personas que aseguran que no se vacunarán bajó del 17,4% al 11,6% respecto a mayo. Esto significa una caída de casi 6 puntos porcentuales.



Por su parte, la suma de los indicadores de quienes sí tienen la intención de vacunarse o ya lo hicieron con una dosis o bajo el esquema completo llegó al 87,9%.



Esto significa una gran mejoría que estaría atada a la llegada de más biológicos y al mayor ritmo de vacunación.



Sin embargo, las autoridades sanitarias buscan seguir reduciendo ese número de personas que no quieren vacunarse.



Pero, ¿cuáles son las razones por las que este grupo de personas dice que no lo hará?



Según la Encuesta de Pulso Social, el principal motivo por el que no lo haría fue ‘Cree que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos’, que sumó el 64,4% de quienes afirmaron que no se vacunarán.



La segunda razón es porque consideran que ‘No cree que la vacuna pueda ser lo suficientemente efectiva’ (18,5%), seguido de ‘No cree que el coronavirus sea peligroso para su salud’ (1,8%).



Otros de los motivos que señalan para no hacerlo son: 'Está en contra de las vacunas en general' (1,3%), 'Cree que la vacuna se va a utilizar para manipularlo' (1,6%), 'Ya estuvo contagiado del coronavirus y se recuperó' (1,8%) y otros (10,6%).



