Razones por las que su empresa debería tener un certificado OEA

El comercio exterior ha tenido uno de los mejores resultados en los primeros meses del año en el país. Sin embargo, ante aquel panorama de crecimiento, aún son varias las empresas que se ven impactadas de diferentes formas por fenómenos delictivos o por los largos retrasos que presentan algunos trámites aduaneros. Estos hechos, han generado dentro de las organizaciones grandes pérdidas de dinero y la ineficacia en el desarrollo de operaciones de importación o exportación.



Una de las causas principales de estos problemas, se debe a la falta de conocimiento en la alta dirección de las compañías sobre lo que representa el certificado OEA (Operador Económico Autorizados).



El mismo, es una acreditación dada por el Estado, a través de las autoridades aduaneras, de anti narcóticos, invima e ICA, a las empresas que logren demostrar en sus procesos, de principio a fin, una adecuada prevención del riesgo, haciendo el comercio internacional mas seguro. Actualmente dicha certificación está avalada por diferentes países, ya que es una iniciativa de acreditación que está enmarcada bajo los lineamientos SAFE de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).



De acuerdo con Raúl Muriel, CEO de Cosinte, empresa especializada en gestión del riesgo y consultora de seguridad en Colombia, el no tenerlo le genera altos costos a la empresa; el decomiso de mercancías; la falta de optimización en el tiempo y en algunos procesos aduaneros, entre otras cosas.



“Cuando uno obtiene un certificado OEA de una manera adecuada, los recursos técnicos, humanos y financieros se mejoran y normalmente las empresas pueden generar un ahorro del 20% en los gastos y costos que hoy se tienen por temas de seguridad”, señaló.



Los datos más recientes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), confirman que tan sólo 294 empresas son Operadores Económicos Autorizados en el país. De las cuales, 28 son exportadoras; 141 importadoras; 106 hacen operaciones de exportación e importación y 19 son agencias de aduana.



Para el CEO de Cosinte, estas son cifras muy bajas teniendo en cuenta que hay un promedio de 15.000 empresas comprometidas directamente en las importaciones y exportaciones en el país. De acuerdo a esto, las cinco razones por las que toda empresa debería tener un certificado OEA son:



1. Porque a través de esta certificación, la empresa mantiene los beneficios tributarios y aduaneros que antes tenía como Usuario Aduanero Permanente o Alto Exportador.



2. Hace a la compañía más productiva, le permite detectar qué procesos tienen un costo innecesario o costos indirectos asociados con reprocesos. Y hace mas dinámica la labor de exportación o importación.



3. Les permite a los gerentes generales conocer todos los procesos estratégicos de la empresa y analizar las vulnerabilidades que puedan tener esos procesos.



4. Es una tendencia mundial para alcanzar nuevos mercados en cualquier región del planeta. Y con el paso del tiempo, la compañía exportadora o importadora que no esté certificada bajo esta norma OEA o bajo el marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas no va a ser competitiva a nivel mundial.



5. Es la mejor manera de combatir todos los fenómenos delictivos que atenten contra la compañía o sus intereses.



Entre algunos beneficios que se presentan al obtener este tipo de certificación es la posibilidad de obtener una devolución del IVA; contar con el apoyo de un oficial dedicado a estas tipo de operaciones; una disminución en las inspecciones ante cualquier mercancía que entre o salga de Colombia y, un aumento automático de hasta un 30% del cupo de importación autorizado, entre otras cosas.



La previsión global para el comercio exterior según la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) es la de un crecimiento alrededor del 16% desde el punto más bajo de 2020. También, se prevé que el valor del comercio mundial de bienes y servicios alcance los US $6,6 billones en el segundo trimestre de 2021, esto significa un punto más para que las empresas colombianas puedan estar a la vanguardia de un certificado que ya la mayoría de los países ha impulsado.