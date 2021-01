Recomendaciones para evitar los fraudes cibernéticos en 2021

Uno de los pasos más importantes para combatir el flagelo de los fraudes de suplantación de identidad es implementando el modelo de autenticación digital para realizar trámites con el Estado. Este será replicado por otros sectores empresariales con funciones en la gestión pública como el financiero, seguros, transporte, telecomunicaciones, salud, entre otros, donde se realicen procesos de validación de identidad para llevar a cabo trámites remotos.



(Cifras de ciberseguridad en Colombia prenden alarmas al cierre de 2020).

El éxito de un proceso de validación de identidad on line depende de la idoneidad del documento de identidad y de la fiabilidad de las bases de datos que se consulten. El documento de identidad actual no es 100% fiable, ya que se pueden adulterar los datos y cambiar la foto del rostro de la persona, así como la imagen de la huella dactilar.



Diferentes entidades de sector financiero, gobierno, telecomunicaciones y otros utilizan sistemas de validación biométrica facial. Sin embargo, cotejan o comparan la información con una foto que se toma la persona y la verifican contra la foto del documento de identidad. Si el documento es falso y la foto ha sido adulterada, la entidad no tendrá cómo saberlo y se consumará el fraude de suplantación de identidad. Por ello, el reto está en la idoneidad de las bases de datos a consultar.



(Trucos con los que buscan hacerle el quite al reconocimiento facial).



Las bases de datos más confiables y que se actualizan casi en línea son las de la Registraduría. Esta es la razón por la que el nivel de seguridad más alto en el servicio de autenticación digital se sustenta en estas bases de datos.



FIRMA DIGITAL, LA MÁS ROBUSTA



Una cosa es la autenticación o proceso de validación de identidad de las personas y otra la firma de documentos. Por esta razón, las Entidades de Certificación Digital cumplen dos roles: 1) como autoridad de registro y 2) como entidad o autoridad de certificación. Podrán, entonces, emitir certificados de autenticación o certificados de firma digital o firma electrónica.



La firma electrónica puede ser emitida por entidades de certificación o por cualquier persona sin ningún tipo de restricción.



Dentro del modelo de autenticación digital, las firmas electrónicas y digitales son los mecanismos de autenticación a utilizar por las diferentes entidades. En los niveles bajo y medio de seguridad se ubican las firmas electrónicas, mientras que la firma digital se ubica en el nivel alto de confianza y seguridad.



Hoy en día se encuentran en el mercado firmas electrónicas emitidas por Entidades de Certificación Digital, que son auditadas y vigiladas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia y firmas electrónicas que ofrecen terceros de todos los colores y sabores, cuyo riesgo es que ni son auditadas ni vigiladas por ninguna autoridad en el país.



Recientemente, en redes sociales se pueden observar anuncios para firmar todo tipo de documentos como pagarés, letras o contratos con firma electrónica. A pesar de que el anuncio asegura que existe total validez jurídica y probatoria, este tipo de firma se presta para casos de suplantación de identidad. Como les ha ocurrido a muchas personas, basta con tener el documento de identidad, una cuenta de correo y un número celular para poder firmar con esta firma electrónica.



LA BIOMETRÍA COMO MECANISMO DE VALIDACIÓN DE IDENTIDAD



Existen diferentes tipos de biometría: facial, iris, dactilar, de la palma de la mano, de la oreja, la voz, entre otras. Sin embargo, en Colombia, las biometrías que harán parte del modelo de servicios ciudadanos digitales y, en particular, del servicio de autenticación digital, serán la biometría facial y dactilar.



La explicación es muy sencilla y es que la Registraduría Nacional sólo tiene almacenadas las bases de datos de biometría facial y dactilar de los colombianos. No existen bases de datos públicas en Colombia del iris, ni de la palma de la mano ni de la voz. La biometría dactilar ya se ha masificado en nuestro país y es de uso común. Esta tecnología redujo el fraude de suplantación en el país en algo más del 85%, exclusivamente para trámites presenciales, beneficiando a sectores como banca, empresas de telecomunicaciones, entidades públicas y privados con función pública como notarías y Cámaras de Comercio.



Lo que viene ahora son los trámites remotos digitales y para ello se debe hacer uso de los mecanismos de autenticación de los niveles alto y muy alto de garantía. En el nivel más alto se ubica la biometría facial en combinación con la cédula digital y los certificados de firma digital.



La biometría facial se convertirá, entonces, en el mecanismo que, junto con los certificados de firma digital, permitan la plena identificación del ciudadano para realizar trámites 100% digitales con entidades del Estado y privados que cumplan funciones públicas.



DIEZ CONSEJOS PARA EVITAR FRAUDES DE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD



1. No confíe en las ofertas, usualmente las más atractivas suelen ser fraudes.

2. Usar métodos seguros de pago y reconocidos.

3. Compruebe al máximo la identidad y antecedentes de los vendedores en línea. Fíjese en el certificado de servidor seguro (SSL), esto es, el candado que aparece en la parte izquierda superior de su pantalla al lado de la dirección electrónica o página de Internet que vaya a consultar.

4. Proteja su computador utilizando firewalls, antivirus y software anti-espía.

5. Proteja su privacidad: evite compartir sus datos indiscriminadamente.

6. Firme sus documentos sensibles con mecanismos de firma digital que le garantizan la integridad y autenticidad del documento.

7. Desconfíe de mensajes de texto (SMS) que le parezcan sospechosos por errores de ortografía, entre otros.

8. No cambie sus plásticos bancarios sin consultar con su entidad financiera.

9. Saque la nueva cédula digital para evitar suplantaciones.

10. Asesórese de expertos si es víctima de fraude de suplantación de identidad.



Héctor José García

Director Observatorio Gobierno y TIC Universidad Javeriana

Presidente Camerfirma Colombia