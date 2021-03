Recomendaciones para la temporada de lluvia

Desde hace varios días comenzó en el país una nueva temporada de lluvias que se prolongaría hasta mayo.



(Lluvias han impactado a 26 departamentos).

Ante el riesgo que este evento climático podría tener, entidades como el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) de Bogotá entregó una serie de recomendaciones para extremen medidas preventivas en esta primera temporada de lluvias.



Y es que históricamente se ha observado que los incidentes en la temporada de lluvias en la ciudad de Bogotá están asociados a afectaciones en la red de alcantarillado, inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa, vendavales, granizadas y caída de árboles.



(Los aeropuertos están listos para la primera temporada de lluvias).



Con el fin de evitar tragedias relacionadas con este fenómeno, estas son las recomendaciones a tener en cuenta:



• Mantenerse informado y en alerta de los comunicados emitidos por las entidades del SDGR-CC y el IDIGER, con relación al monitoreo de lluvias en la ciudad puede consultarse la información en la página https://www.sire.gov.co/web/sab del sistema de alerta Bogotá.



• Evite arrojar residuos sólidos a la calle, cuerpos de agua y sistema de alcantarillado, toda vez que cuando llueve estos pueden ser trasladados y generar obstrucciones, afectando vías, sótanos y viviendas.



• Tenga en cuenta los horarios y los sitios de disposición temporal de residuos sólidos, establecidos por la empresa de aseo de su localidad.



• Evite construir y ocupar en zonas de riesgo por movimientos en masa e inundación. Para mayor información puede acercarse a las Alcaldías Locales.



• Realice un adecuado manejo de aguas lluvias y aguas servidas en su vivienda y a nivel comunitario.



• Informe sobre los cambios que puedan presentar en ríos, canales y quebradas como olor, color o aumento y disminución del flujo de agua.



• Cualquier incidente debe reportarlo a la línea 123.



• Verifique que los sistemas de acueducto y alcantarillado de su predio, no presente fugas o desempates.



• Realice limpieza a los sistemas de captación de aguas lluvias (canales, canaletas) y realice los mantenimientos correctivos necesarios.



• Evite que cualquier persona adelante actividades recreativas o transite sin el cuidado necesario en cercanía a canales y ríos, una variación repentina puede causar una tragedia.



• En caso de encontrase en un lugar en donde se evidencia grandes encharcamientos no meterse en ellos ya que por no tener visibilidad adecuada puede caer en un hueco donde pone su integridad física en riesgo.



• No tapone los sumideros con escombros u objetos que impidan recolectar normalmente el agua lluvia.



• Al barrer el frente de su casa, recoja la tierra y la basura en bolsas bien cerradas. No las deposite en los sumideros.



• Cumpla con los horarios indicados por el consorcio de aseo para sacar la basura.



• No arroje grasas o aceites por el lavaplatos, recójalos en una botella.



• Evite arrojar pañitos húmedos, preservativos, toallas higiénicas o pañales al sanitario.