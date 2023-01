Recomendaciones para una campaña efectiva con influenciadores

Cada día, las empresas deben evolucionar tanto en su operación como en sus metas de crecimiento al mismo ritmo en que lo hace el mercado. Y para nadie es un secreto que las redes sociales se han convertido, hoy, en uno de los canales más efectivos para qué las marcas, no solo se posicionen, sino que encuentren nuevas audiencias y las transformen en clientes potenciales de una forma significativa.

Actualmente, una de las estrategias más eficaces en el mundo digital es el marketing de influencers, en donde se aprovecha la popularidad, alcance o fiabilidad de personalidades en línea como Sofía Castro, Ami Rodríguez, Melissa Martínez, Valentina Lizcano, entre otros, con el fin de influir en los hábitos de consumo y en la toma de decisión de compra por parte de las personas.

Y es que de acuerdo con The Global State of Digital, un estudio elaborado por Hootsuite y We Are Social, un total de 3.484 billones de personas utilizan las redes sociales, lo que representa el 45% de la población mundial. Colombia es, a su vez, el cuarto país donde más se usan dichas redes para encontrar información. Y el octavo en el que se utilizan para seguir influenciadores.

Pero, ¿qué deben hacer las empresas para aprovechar el talento de estos artistas digitales y diseñar una campaña publicitaria exitosa? Karen Carreño, fundadora y directora general de Match Agency, empresa que ha facturado más de 2 millones de dólares este año y que sirve de puente entre marcas e influenciadores para generar contenido de valor, señala que la pandemia dejó una gran lección, y es que los influenciadores aportan mucho valor en tiempos de recesión, tanto por sus contenidos de valor como por el hecho de que pueden reducir los costos secundarios dado que ellos mismos son los que construyen la idea, se graban, publican y reportan sus resultados.

“Además, si comparamos este tipo de estrategias frente a otras, está comprobado que las personas confían mucho más en la recomendación de las personas que en un anuncio. Los influenciadores generan mayor impacto y si hablamos de campañas por pago de resultados, pueden obtenerse descuentos o enlaces y dirigir a un e-commerce obteniendo resultados inmediatos que son traqueables y medibles al 100%”, resaltó Carreño.

Teniendo en cuenta el valor que tendrán este tipo de estrategias para las compañías en los próximos años, la directiva de Match Agency dio las siguientes recomendaciones para trabajar con estas personalidades y tener una campaña exitosa:

1. En primer lugar, se recomienda a las empresas que quieran incursionar en este prometedor campo entender cuál es el objetivo que se piensa comunicar: determinar de antemano aspectos claves como el tráfico (personas que visitan un sitio web) o el engagement (nivel de compromiso que tienen los consumidores y usuarios con una marca).

2. En segundo lugar, la experta recomienda elegir bien al influenciador. Debe ser una persona con suficiente popularidad y credibilidad en las redes y que, además, se adapte al nicho de la empresa. Como esa elección es todo un reto, el consejo es contactarlo a través de las agencias.

3. La tercera recomendación es determinar el ‘estilo de la comunicación. “Es distinto trabajar con una celebridad a hacerlo con un creador digital”, afirma Carreño. Por eso, es indispensable determinar en qué red social se desea aparecer para publicar contenido y desarrollar la estrategia con los influencers para diseñar qué tipo de contenido se va a publicar y con que periodicidad.

4. Una cuarta recomendación es medir resultados. Como en cualquier estrategia de marketing, es clave monitorear los resultados de la campaña para confirmar si se ha llegado a la audiencia correcta y si se están cumpliendo los objetivos planteados. Un paso importante en este punto es analizar el o los KPI (indicador clave o medidor de desempeño o de rendimiento) que quiere alcanzar la campaña.

De acuerdo con la directora general de Match Agency, en el diseño de la estrategia también influyen los costos variables de contratar a un ‘influencer’, puesto que las celebridades requieren un presupuesto más alto, dado que generalmente son actores, deportistas, líderes de opinión, etc. Los creadores digitales, en cambio, modifican sus tarifas de acuerdo con la producción de sus contenidos.

Cabe señalar que el 2023 se impondrán nuevas tendencias que deberán tener en cuenta las compañías a la hora de llevar adelante sus campañas, entre ellas, las multiplataformas marcarán el rumbo de muchas cosas y los influenciadores ya no van a estar en una sola red, sino que ampliarán su campo a varias plataformas como TikTok, Spotify o Instagram. Por otro lado, hay que tener en cuenta el formato de video, sobre todo el vertical, va a ser líder en las comunicaciones de los creadores de contenido y tomarán relevancia campañas en las que el ‘influencer’ promueva el consumo sostenible y defiendan el medio ambiente.