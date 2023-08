Recomendados Portafolio: 'Mentiras para entender verdades'

La nueva novela de la escritora Mónica Hernández, 'La asesina de Juárez', es un libro que, a partir de las mentiras de la ficción, afinca verdades, como que el presidente Benito Juárez tuvo comportamientos oscuros.



“Esa idea del pastorcito pobre que no sabía ni hablar español, que llevaba sus ovejitas y se casa con la hija del hacendado es romántica, poco real”, aseguró la autora.



Recrea la leyenda de ‘La carambada’, una mujer que salió del lodo y se convirtió en una bandolera obsesionada con ajustar cuentas, cuyo acto culminante fue poner veneno a la copa de Benito Juárez, cuando coincidieron en un baile.



(Vea: Recomendados Portafolio: ‘El país parece adicto a la estridencia’).



“Antes de morir, ella confiesa haber matado a Juárez y el cura rompe el secreto de confesión; es una leyenda mexicana como tantas otras. En esa época muchos querían ver muerto a Juárez porque se estaba perpetuando en el poder a base de sobornos y cambios en las leyes”, explica.



Durante 60 capítulos el libro hace un viaje por una parte de la segunda mitad del siglo XIX y se detiene en el derrocamiento de Maximiliano de Habsburgo y su supuesto asesinato en 1867.



El hecho queda en duda porque la novela maneja la versión de que el cadáver del emperador fue sustituido por un militar, el prometido de ‘La caram- bada’.



Basada en investigaciones que realizó durante años, desacraliza la figura de Juárez, lo retrata de carne y hueso, con un lado vengativo, a veces oscuro, el primero en practicar vicios presentes en los políticos de hoy: embarazar urnas, poner a votar a los muertos, sobornar al Senado y gobernadores.



(Vea: Recomendados Portafolio: La vida de un magnate de los años 20).



“Deberíamos leer más historia porque seguimos repitiendo los mismos patrones de hace 150 años. Si nos la enseñaran de otra manera, entenderíamos que esto ya lo hicimos y no nos llevó a nada; por eso, en este país y en muchos otros, los gobiernos van a bandazos”, explicó.



La autora partió de hechos confirmados de la historia de México y armó una ficción, según la cual Juárez no escucha los gritos de piedad y asesina a Maximiliano, pero en realidad a quien mata es al guardia José Joaquín, de gran parecido con el austríaco.



Existe la leyenda de que no lo fusilaron. Aunque hechos históricos demuestran que lo encerraron, Maximiliano no fue al juicio; lo iban a matar el 16 de junio, cambiaron el fusilamiento para tres días después. A la seis de la mañana lo asesinaron y nadie lo vio; cuando la madre, recibe el cuerpo dice, que no es su hijo.

(Vea: Recomendados Portafolio: 'Las personas primero').



Microtraumas- Autor Meg Arroll. Sello Aguilar

¿Cómo te sientes? ¿Un poco “Agh”? “¿Algo “Meh”? ¿“Mmm… no sé”? No da en el clavo con el problema, pero no siente que esté participando en su propia vida. Este es el resultado de la acumulación de rasguños, cortaditas y golpes sicológicos.



El embotamiento emocional, las microagresiones, las relaciones familiares, las humilla- ciones durante la infancia, la positividad tóxica y el gaslightting son todos ejemplos de microtraumas que tienen por efecto algunas consecuencias como la ansiedad de alto funcionamiento, la sensación de languidecer, el perfeccionismo desadaptativo, comer de forma emocional y tener problemas para dormir.

(Vea: Recomendados portafolio: Tecnología que devuelve autonomía).



Historia del antiguo Egipto-Autor Nicolas Grimal. Sello

Akal editorial

El antiguo Egipto, tierra y tiempo de pirámides, de templos y momias, se nos dibuja como un espacio mítico lleno de incógnitas.



Sin embargo, más allá de esta mirada exótica, mucho se ha avanzado en el conocimiento de esta cultura milenaria, hasta el punto de desarrollar una rama específica del estudio de la historia, la egiptología, para su correcta comprensión.



Esta obra ofrece una síntesis interpretativa de la historia de la tierra de los faraones, desde la Prehistoria del Nilo hasta la conquista de Alejandro Magno, siendo una puesta al día de los conocimientos que la egiptología maneja en la actualidad.



(Vea: Recomendados Portafolio: los creadores de genios con la IA).



Las madres- Autora Esmeralda Santiago. Sello Vintage Español

Una historia poderosa sobre la sexualidad, la vergüenza, la discapacidad, el amor de las mujeres dentro de una comunidad que aún se recupera de los embates de dos huracanes. La historia comienza en Puerto Rico, en 1975, y recorre al Bronx, en Nueva York hasta 2017, año en que pasó el poderoso huracán María sobre la isla.



“Espero que mis lectores, especialmente en Puerto Rico, sientan que estoy escribiendo acerca de sus vidas, sus experiencias, de cómo son, cómo nosotros bregamos con estas situaciones en nuestra isla. Yo quiero que los puertorriqueños entiendan el gran cariño que yo siento por mi gente”, precisó Esmeralda Santiago.

El poder de una vez más -Autor Ed Mylett .Sello Empresa Activa

El experto en desempeño Ed Mylett con treinta años de experiencia como empresario y

coach de atletas, artistas y ejecutivos de negocios, cuenta poderosas estrategias que ayudarán a vivir una vida extraordinaria. Cuenta cómo se puede combinar pensamientos y acciones para desbloquear cambios dinámicos e impactantes.



La premisa del libro es simple: está más cerca de lo que piensa de vivir lo mejor de su vida. En 19 capítulos hay docenas de estrategias prácticas que muestran cómo solo le falta un pensamiento y una acción más para transformar su vida de ordinaria a extraordinaria.



Aprenderá el poder de desarrollar un hábito más, luchar contra un inconveniente más, crear una identidad más, construir una relación más y muchos otros.



(Vea: Recomendados Portafolio: Quince historias y un deleite).



PORTAFOLIO