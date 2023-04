Recomendados de Portafolio: La mentalidad trágica evita la tragedia

“Como existe eso que llamamos destino, resulta preciso que tengamos una visión preocupada del futuro para guardarnos de la soberbia. Es decir, debemos tratar de pensar con mentalidad trágica para evitar la tragedia”: Robert D. Kaplan.



'La mentalidad trágica' es una obra breve pero rica en ideas y propuestas. Una profunda reflexión sobre la tragedia política hecha desde la experiencia vivida en primera persona a la que se añade el conocimiento de los clásicos. Más allá de cualquier conocimiento técnico o fríamente analítico, los clásicos de la literatura -y especialmente la tragedia-, nos pueden ayudar a comprender el mundo.



Los dramaturgos griegos o Shakespeare nos muestran los riesgos que se corren ante una decisión importante, la sabiduría que se adquiere ante los errores trágicos, la inevitabilidad del destino y cuán difícil también es gobernar en diferentes niveles. Tras una larga experiencia como periodista internacional, corresponsal de guerra e influyente asesor de altos organismos estadounidenses, Kaplan está convencido de que se precisa algo más que conocimientos geopolíticos para comprender cómo actúan los individuos y cómo deciden los gobernantes.



Para él, las claves para entender el espíritu humano y los entresijos de la política internacional nos las da la tragedia. En su máxima expresión, Shakespeare y los trágicos griegos nos muestran, entre otras muchas cosas, las consecuencias imprevisibles que acarrean las decisiones difíciles, el enfrentamiento entre orden y caos, la convivencia con el miedo y la lucha constante que determina el destino de las personas.



El libro presenta un aporte interesante de lo que se conoce como prever lo peor para cubrir todos los aspectos de las situaciones y con ello poco probable que justamente lo peor pase.



El autor registró una carrera periodística exitosa en la que supo anticipar conflictos, Kaplan se convirtió en un referente geopolítico. Pero reconoce que sus capacidades analíticas se enriquecieron con la lectura atenta de los clásicos. Sin ellos, cometió errores graves que podía haber evitado. Este es el recorrido que propone.

'Un país víctima de su gente' de Germán Puyana García. Sello: Bhandar Editores



El arquitecto santandereano Germán Puyana García presenta su visión, complementada con conceptos de diversos investigadores que coinciden con sus puntos de vista, sobre los males y frustraciones de Colombia desde antes de constituirse como país. Además destaca el viejo pretexto de achacar exclusivamente a los políticos la responsabilidad de los problemas de la nación, sin que los colombianos en general nos reconozcamos competencia alguna en ellos, ya que se los asignamos solo a nuestros dirigentes, que al fin y al cabo, son salidos de la misma entraña del pueblo que los elige y los reelige.

'Periodismo económico en Colombia', de Carlos Alberto

Maestre Maya. Sello: Universidad Externado de Colombia



Una obra académica, a la manera de un manual, que busca orientar a los estudiantes de periodismo, y también a estudiantes y profesionales de otras áreas, en el manejo de la información económica; los conceptos básicos de la economía, la macro y la micro y la interpretación de los principales indicadores económicos, entre otros temas son abordados en un tono amable para clarificar conceptos. El autor, Carlos Alberto Maestre, fue editor del diario ‘La República’, director y editor general del diario ‘El Pilón’ de Valledupar , entre otros.



'¡El Poder de la Manzana!', de Isabel Restrepo. Sello: www.isabelrestrepomediagroup.com

Un libro donde expone las reflexiones y experiencias de Eva, una mujer promedio que vivió bajo la sombra de la culpa durante mucho tiempo, pero que -con diferentes ayudas, principalmente la de Dios y la Virgen María- descubrió el poder de la manzana y empezó a realizar sus sueños, creyendo y creando una realidad diferente.

El libro expone una serie de consejos para que las mujeres se empoderen y saquen adelante sus sueños profesionales y personales. “En este libro quiero invitarlas a dejar atrás esa culpabilidad que cae sobre nosotras desde el pecado de Eva y a empoderarse con El Poder de la Manzana”, dice la autora.



'La niña más veloz que el viento', de Gabriela Cordero. Sello: Rey Naranjo Editores



Con textos de Gabriela Cordero e ilustraciones de Luisa Martínez, ‘La niña más veloz que el viento’ cuenta la historia de Tatiana, una niña a la que le apasiona el automovilismo. Hay una voz en el viento que le dice que no tiene talento y que por ser una niña nunca podrá ganar, pero con la ayuda de su hermana Paula, su familia y sus amigos, ella logrará vencer esta voz y demostrar que el género no define las capacida- des. Tatiana superó los prejuicios y el miedo.



Catalogada como la mujer más rápida del mundo, ha alcanzado más de 300 Km/h en competencia y ha roto el paradigma de que las mujeres no pueden conducir carros de carreras. Tatiana es inspiración para niñas y jóvenes deportistas, y abre camino a futuras generaciones.



PORTAFOLIO