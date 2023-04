Recomendados de Portafolio: Los secretos del éxito en plataformas

Arsen Tomsky, CEO de inDrive, la aplicación de movilidad urbana con rápido crecimiento a nivel global, presentó para la región de América Latina la versión en español de su libro 'inDriver: Historia de la creación de una empresa tecnológica global'.



Allí relata la historia del origen y evolución de la plataforma que con diez años de existencia democratiza los servicios de movilidad urbana a nivel global.



“Con este libro busco motivar a las personas para que contribuyan al mundo ante cualquier circunstancia; en mi caso, desafiar las injusticias se ha vuelto un motor importante para la fundación y desarrollo de la aplicación. Hoy más que nunca es imperativo que si una empresa quiere crear algo sobresaliente debe tener una visión global y objetivos retadores, en los que se lance un desafío audaz con una inyección de adrenalina para los miembros del equipo”, comentó Arsen Tomsky, fundador y CEO de inDrive.



Arsen puntualiza una serie de claves sobre el emprendimiento digital a partir de su experiencia personal y de negocios. De esta manera, marca la importancia de contar con un equipo de liderazgo consolidado, donde es crucial prestar atención a la formación del núcleo de la compañía, ya que ellos se comprometerán con la misión y los valores, así como en su desarrollo.



“Para que una empresa tenga una buena operación es fundamental contar con un equipo intelectual estratégico y dispuesto a resolver problemas. La ausencia de un equipo consolidado puede llevar al fracaso, por ello una cultura empresarial ganadora debe basarse en la amabilidad, la franqueza, la honestidad y la ausencia de intrigas y mezquindades. Cuando un equipo es integro y tiene un ADN sano, atrae a gente a su imagen y semejanza”, dijo.



Iniciando su carrera empresarial en el desarrollo de un software para la industria financiera; a partir de 1993, Tomsky, creó varias empresas exitosas de tecnologías de la información (TI) en Yakutsk, su ciudad natal, en la Siberia oriental, una región con las condiciones climáticas más extremas del planeta. En uno de los inviernos más fríos de la historia, y a raíz del incremento de tarifas de taxis, nació un grupo de redes sociales de transporte de pasajeros. Con el rápido crecimiento de esta red, en 2013 fundó inDrive.

'El ocaso de la democracia' de Anne Applebaum. Sello: Debate



La historiadora y periodista Anne Applebaum nos presenta sus reflexiones sobre la crisis de la democracia y el crecimiento del autoritarismo, así como sobre los factores que han llevado a los ciudadanos a elegir a líderes con características autoritarias. Esta es una lectura recomendable, y también apropiada para la actual situación sociopolítica del mundo. Expone de forma clara y concisa las trampas del nacionalismo y la autocracia y nos explica por qué los sistemas políticos con mensajes simples y radicales son tan atractivos.



'El ángel de la ciudad' de Eva G. Sáenz de Urturi. Sello: Planeta

La quinta entrega de la saga del investigador Kraken, transcurre a caballo entre Vitoria y Venecia para seguir revelando el doloroso pasado de este famoso investigador con apodo de monstruo marino, pero, poco a poco, con el misterio de la bruma que oculta los canales en las madrugadas de invierno. Las historias de Unai ‘Kraken’ y de su huidiza madre Ítaca se entrelazarán con tres décadas de distancia, en medio de un mundo de contrabando artístico, palacios que arden y de leyendas de brujas y demonios que parecen recobrar visos de realidad.

'Reflexiones en cápsulas' de Moisés Wasserman. Sello: Intermedio

“Tengo la esperanza de que esta colección de columnas resulte interesante. Todas han sido publicadas, pero yo mismo no las recordaba cuando las releí para editarlas, así que supongo que hay otros que tampoco las recuerdan. Por otro lado, si se leen secuencialmente varias del mismo tema, tal vez se genere una visión distinta, con más ángulos, con mayor complejidad. Aspiro más a generar pensamiento sobre los temas que discuto, que a convencer”, comenta Moisés Wasserman Lerner, bioquímico, ex director de Instituto Nacional de Salud y ex rector de la Universidad Nacional de Colombia.

'Mujeres en la alta gastronomía' de Óscar Caballero. Sello: RBA

En 1933, la Guía Michelin France crea su cuerpo de inspectores y otorga sus primeras tres estrellas. Tres de aquellos primeros siete restaurantes franceses tenían a una mujer al frente de la cocina. Es la prueba de que las mujeres ya estaban ahí, en el nivel más alto de la gastronomía, por más que fueran discretas e incluso silenciadas. Tiempo después las siguieron cocineras al mando de todos los niveles de la restauración. En España, ya en las últimas décadas del siglo xx, chefas catalanas revolucionaron la restauración de Barcelona. Y, en paralelo, hubo gallegas, vascas, madrileñas... Hasta nuestras primeras mujeres con estrella. Al margen de la nacionalidad son muestras de la diversidad de caminos que las llevaron a ser las grandes chefas.

