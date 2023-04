Recomendados: ‘La niña de napalm’ cuenta su vida

La vietnamita Kim Phuc, conocida como la niña del napalm por una histórica foto tomada en 1972 durante la guerra de Vietnam, presentó la primera edición en español de su libro La Ruta del Fuego, en el cual narra la historia de su vida y su camino hacia el perdón.



Phuc, recordó aquel 8 de junio de 1972 cuando el fotógrafo Nick Ut retrató el momento en el que la niña corría despavorida, desnuda y con serias quemaduras en su cuerpo producto de un bombardeo con napalm durante la guerra de Vietnam.



En su libro cuenta el testimonio de su vida, sus años vividos en Vietnam; en Cuba, donde estudió medicina; y finalmente en Canadá hacia donde desertó junto a su esposo, y se convirtió en activista por los derechos de los niños y por la paz. Phuc afirmó que en un momento de su vida se convirtió al cristianismo y logró perdonar a sus enemigos, incluidos los pilotos estadounidenses que estuvieron a cargo del bombardeo. La mujer recordó que tras la icónica fotografía, estuvo 3 días en una morgue porque no le daban esperanzas de vida, y que después permaneció 14 meses hospitalizada, para luego someterse a diversos tratamientos y terapias a lo largo de su vida.



Phuc, quien ahora dirige una fundación que ayuda a los niños en todo el mundo, agradeció el apoyo de Costa Rica para la traducción y el lanzamiento de su libro en español, cuya edición en inglés se publicó en 2017.



La idea de traducir el libro al español surgió el exembajador de Costa Rica en Canadá, Mauricio Ortiz, quien durante esas funciones conoció a Phuc y se impuso el objetivo de hacer realidad la traducción, para lo cual obtuvo apoyos privados a través de donaciones de empresarios costarricenses, así como la colaboración organizativa y logística de la Cancillería.



A Phuc la acompaña en Costa Rica el fotoperiodista Ut.



El libro y la fotografía de La niña de napalm representan una fiel denuncia de las atrocidades que sufren las víctimas de los conflictos armados y un llamado hacia los Estados para trazar las acciones necesarias para frenar la violencia y fomentar una cultura de paz, desde la niñez.

'Historias inconclusas', de Creación colectiva. Sello:

El Programa Somos Defensores en alianza con VerdadAbierta.com, lanzan el libro ‘Historias Inconclusas’, un homenaje a las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales asesinados en Colombia cuyos casos en su mayoría se encuentran en la impunidad, debido a la poca efectividad de las autoridades judiciales para lograr sentencias que permitan esclarecer esos crímenes y así romper el ciclo de violencia que padecen. Narra las historias de algunas de las 1.100 víctimas a las que les fue arrebatada su vida mientras luchaban por diversas comunidades en Colombia entre 2002 y marzo de 2022.

'Atrévete a ser quien eres', de Walter Riso. Sello: Planeta

Para poder crecer como persona hay que ser, ante todo, libre interiormente; es decir, pensar, sentir y actuar según los propios valores y principios, asumir que sobre uno sólo uno decide y manda. En la era de los likes, sin embargo, cada vez es más frecuente vivir pendientes de la aprobación ajena y con miedo a mostrarnos tal cual somos. Este libro es una guía para que trabaje activa- mente en el desarrollo de la libre personalidad, sin sentirse intimidado y respetando los derechos ajenos. Se trata de sacar toda la información basura que le han inculcado para desarrollar el verdadero potencial.



'Crónica de un amor terrible', de Nadia Celis. Sello: Lumen

Durante una visita al Harry Ransom Center, donde reposan los archivos personales de Gabriel García Márquez, Nadia Celis dio con un importante hallazgo: un manuscrito inédito de Crónica de una muerte anunciada que contiene un insólito epílogo. El descubrimiento detonó en la escritora el impulso por desentrañar los efectos que la célebre novela del premio nobel tuvo y sigue teniendo no solo en los personajes reales que inspiraron aquella historia, sino también en sus miles de lectoras y lectores. Este libro, su extraordinario relato de la investigación, es una travesía apasionante que rebasa los límites de la ficción y de la realidad.



'Mis días en la librería Morisaki', de Satoshi Yagisaw. Sello: Plata

Recientemente Urano adquirió el sello ‘Plata’ y sus obras ya están en las librerías. Esta es la historia de Takako, una joven con 25 años, cuya familia tiene la librería Morisaki, y es el reino de Satoru, su tío, que, entusiasta y un poco trastornado, dedica su vida a los libros. Pero Takako es el polo opuesto de su tío; no ha salido de casa desde que el hombre del que estaba enamorada le dijo que quería casarse con otra. Satoru le ofrece mudarse al primer piso de la librería. Ella, que no es una gran lectora, ahora vive en medio de libros y de clientes que no dejan de hacerle preguntas y de citar a escritores. Entre discusiones apasionantes sobre literatura, Takako irá descubriendo la forma de comunicarse y de relacionarse que parte de los libros para llegar al corazón.

