Recomendados Portafolio: El delicioso sabor de la economía

'Economía comestible', Ha-Joon Chang, Debate



Cuando, en los años ochenta, el economista Ha-Joon Chang aterrizó por primera vez en Reino Unido desde Corea del Sur, se encontró con un país que comenzaba a salir de la insípida dieta inglesa y a experimentar con los sabores del resto del mundo. Era un trayecto inverso al que estaba recorriendo la economía, cada vez más acomodada en una única escuela.

Su nuevo y esperado libro, ‘Economía comestible’, demuestra con ejemplos claros y sabrosos que del mismo modo que es esencial abrirse a las diversas tradiciones culinarias también lo es disponer de una amplia variedad de perspectivas económicas.

En este fascinante y delicioso volumen, Chang convierte en apetecibles todo tipo de ideas económicas, explicándolas a través de algunos ingredientes y recetas de diferentes lugares del planeta.



Así, el chocolate puede ser una dulce adicción, pero aporta emocionantes ideas sobre las economías posindustriales del conocimiento; y mientras que la okra hace que el gumbo del sur de Estados Unidos tenga una suavidad que derrite el corazón, también remite a la enmarañada relación entre el capitalismo y la libertad.



Desde el costo oculto del trabajo del hogar hasta el lenguaje engañoso del libre mercado, mientras cocina platos de todo el mundo, como el sándwich favorito de Elvis, las gambas al ajillo españolas y el dotorimukcoreano, este irresistible divulgador sirve un festín de ideas audaces fácil de digerir y con el que cambiar el mundo.



“En el origen del mundo, los seres humanos sufrían en medio del caos y la ignorancia (y no parece que hayan cambiado mucho las cosas)”, así empieza el que promete ser un entretenido libro que no sé definir si de economía o culinaria, pero les advierto el autor no es un buen chef y el mismo lo confiesa.



Publishers Weekly, se refirió al libro en los siguientes términos:

“En esta divertida guía, Ha-Joon Chang combina datos culinarios y conocimientos económicos. Impregna el estudio de curiosidades relacionadas con la comida, cubre un impresionante abanico de temas económicos y concluye con un llamamiento a los lectores para que escudriñen, piensen con imaginación y tengan una mentalidad abierta en su búsqueda de conocimientos económicos”.

'La costumbre ensordece', Miguel A. Delgado, Ariel

Tendemos a ver la historia como algo ajeno a nosotros, unos hechos recogidos en libros y en documentales que parecen sucederles solo a los grandes personajes. Y sin embargo, cada gesto aparentemente sin importancia, cada objeto y detalle cotidiano que llena nuestros días, es el producto de siglos, incluso milenios, de sucesos e innovaciones que cambiaron una y otra vez el mundo.



Descubriremos que muchas de las cosas que damos por supuestas no fueron siempre así, y que incluso hubo un tiempo en el que los médicos desaconsejaban bañarse o en que la gente se moría de hambre aun estando rodeada de patatas, maíz o trigo.

'La vida instrucciones de uso', Georges Perec, Anagrama

La vida instrucciones de uso fue considerada desde su aparición como una obra maestra, y con los años su importancia no ha dejado de crecer. Así, este monumento literario inclasificable –del que se ha dicho que es un compendio tan enciclopédico como la Comedia de Dante, y, por su ruptura con la tradición, tan estimulante como el Ulises de Joyce– fue galardonado como la mejor novela de la década 1975-1985 en la encuesta realizada por Le Monde, y, hoy sigue deslumbrando a nuevas generaciones de lectores por su creatividad inusitada, su lúdica inteligencia y su aliaje.

'Cómo hablarle a un negacionista de la ciencia', Lee McIntyre, Cátedra

“Las vacunas son malas para la salud”. “El cambio climático es mentira, y el coronavirus también”.



En los días que corren, numerosos ciudadanos rechazan con afirmaciones como estas las posturas de científicos y especialistas, decantándose por una determinada ideología antes que por la verdad. Desde hace bastantes años está bastante claro -por lo menos en Estados Unidos- que la verdad está bajo asedio.



Nuestros conciudadanos parecen no tener en cuenta ya los hechos. Los sentimientos se imponen a los argumentos racionales y la ideología se encuentra en ascenso.

'Ya eres suficiente', Lisa Olivera, Diana

Si alguna vez has sentido que no perteneces, que no eres digno o que no eres suficiente tal y como eres... Tal vez sea hora de que reescribas tu historia. El libro explora cómo afectan a las personas sus historias. Aunque no se hayan vivido dramas como el del abandono, lo que uno se cuenta acerca de sus experien- cias negativas lo afecta mucho más de lo que se cree. El libro es guía a través de la reformulación de estas historias de vida para que podamos recordar que ya somos suficientes tal y como somos. E invita a un viaje transfor- mador hacia la sanación.



Es un poderoso recordatorio de que somos los autores de nuestras propias historias. Cuanto antes decidamos escribir una mejor historia, antes podremos vivir una vida más completa.

