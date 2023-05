Recomendados Portafolio: la persuasión en los negocios

Archivo particular

Felipe Riaño aprovecha su experiencia como ex entrenador de espías y agentes de inteligencia, en materia de comunicación, lenguaje corporal y otras herramientas de persuasión e influencia. Este libro tiene la misión de sorprender a sus lectores para que puedan potenciar su nivel de persuasión con el estilo James Bond.



Con foco en el entorno corporativo, este libro es un compendio de las herramientas utilizadas en las distintas agencias de seguridad nacional como la CIA, MI6, FBI, Mossad, entre otras, en búsqueda de aumentar el nivel de persuasión e influencia en los negocios y las ventas desde los valores, los principios y la ética.



Este libro, académico pero muy práctico, va dirigido a todo el mundo que se encuentre en el mundo de los negocios y perfiles de alto nivel que quieren seguir creciendo en el ámbito corporativo, encontrando en detalle desde las primeras impresiones, la imagen, el lenguaje corporal, la comunicación verbal, cómo debatir, argumentar y sostener las ideas, aspectos de la psicología de voz y los diferentes sesgos cognitivos para no ser víctimas de ellos, tanto para aprender como para perfeccionar las técnicas de persuasión e influencia.



Estas páginas revelan los secretos que el autor enseñaba que ayudaban a los agentes que entrenaba a cambiar la vida y el norte de distintas naciones, para que los lectores los implementen y se conviertan en personas altamente persuasivas e influyentes, tanto en su vida laboral como personal.



Algunos conocimientos que aporta el libro: generar una imagen memorable; perfilar a las personas para influir en sus comportamientos; construir relaciones desde los cinco pasos de la influencia para aumentar la confianza; usar la escucha táctica para llevar al interlocutor a un objetivo.



Además, de persuadir a través de la comunicación verbal y de la psicología de la voz, para generar credibilidad y cambiar mentes y corazones; predecir comportamientos a partir de la comunicación no verbal y del lenguaje corporal y tener una lectura precisa de su interlocutor para influir en sus decisiones.



Aborda la comunicación con una amplia perspectiva y el nivel de reflexión académica brinda un proceso de aprendizaje.

'Nínive y el crucero de la muerte', de Francisco Rengifo. Sello: Desafío

Las palabras de Jesús inspiran esta alegoría sobre los tiempos actuales basados en el libro de Jonás, que nos transporta a un mundo donde el arrepentimiento y la salvación provista por Dios se han convertido en un mensaje de labios para afuera.



Los prístinos se han olvidado del encargo del Gran Autor y se jactan de no ser como los demás grupos humanos que quedan sobre el planeta: ilustrados, sobrevivientes y salva- jes. Cuando la joven y menospre- ciada Kat Jenkins pierde el lujoso crucero que sus padres le pagan con esfuerzo, descubre que el amor de su vida y una misión aún más grande la guardan en tierra, entre los más vulnerables y desfa- vorecidos. ¿Cómo llegar a Nínive cuando esta en una sociedad co- rrupta, en la que niños y jóvenes son vistos como mercancía?

'Mitos de la ciencia', de Big Van Ciencia, varios Autores. Sello: RBA

En el libro hay respuesta a muchos dilemas, mientras se aprende, por ejemplo, que la homeopatía no funciona a menos que le pongas mucha, pero que mucha fe; que el espermatozoide más rápido no es el que fecunda el óvulo o que el sol no es una gran bola de fuego.



¿Hay vida extraterrestre? Un grupo de científicos ingeniosos y algo gamberros ofrece todas las respuestas. ¿Quiere dominar las conversaciones de barra de bar usando todo el peso de la ciencia? Es texto es un manual con el que resolver los grandes enigmas científicos que traen de cabeza a la humanidad. Si todos saltáramos a la vez, ¿alteraríamos la órbita terrestre?

'El fin de la inflación', de Javier Milei. Sello Planeta

Propone cerrar el Banco Central argentino derivando en una dolarización que eliminaría la inflación del país. Bajo la idea de que un sistema sin moneda no puede tener inflación y lo que generan son cambios de precios, algo similar al trueque.



Propone un sistema de competencia de monedas, eliminando el sistema fraccionario por un sistema de ‘free banking’, que daría libertad a los bancos de imprimir sus propios billetes, no tendrían regulaciones y serían tratados como el resto de las empresas, donde se imponen las fuerzas de mercado que controlarían la oferta total de papel moneda.



'The Chile Project', de Sebastian Edwards. Sello: Princeton University Press (inglés)



Narra la construcción del modelo económico neoliberal chileno, en virtud del cual se liberaron los precios, se privatizaron empresas, se bajaron los impuestos y se recurrió a los mercados para proporcionar una gama cada vez más amplia de servicios, desde la educación y la salud , el agua potable y las jubilaciones.



A pesar de los errores de la izquierda desde que Boric llegó al poder en 2021, concluye, ‘la era neoliberal no revivirá’. La pregunta es, entonces, ¿qué ocupará su lugar? Lo más interesante es que, a pesar de una sangrienta historia anidada en la política de poder de la Guerra Fría, el neoliberalismo chileno no es sólo una construcción de la derecha.



