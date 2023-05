Recomendados Portafolio: 'Las personas primero'

Archivo particular

Con este libro el autor busca convencer de que ya es hora de que se comiencen a utilizar los principios de liderazgo que llevan a la excelencia y a la calidad de vida de las personas.



La mayoría de nosotros pasamos la mayor parte de nuestra vida consciente, trabajando en empresas o negocios con entre uno y 100.000 empleados. Las empresas, entonces, no son sólo parte de la comunidad, sino que las empresas son la comunidad. Por ello, el primer mandato de cualquier empresa es responder ante la obligación moral que existe hacia todo aquel que hace que su negocio sea posible.



En lo que respecto a los objetivos tradicionales de las empresas, el hecho de tener un compromiso absoluto con la excelencia para con las personas y la comunidad, es uno de los pocos parámetros que se repiten continuamente como generador de crecimiento y beneficios extraordinarios a largo plazo. Mirando la historia y el futuro, desarrollar el potencial de la gente y proveer productos y servicios que inspiren, es lo que nos ofrece la mejor oportunidad de crear una ilustrada contribución humana para enfrentarse al tsunami de la inteligencia artificial que amenaza con barrernos.



Es una hoja de ruta hacia un mundo de excelencia, humanismo extremo, las personas primero, el cuidado y el liderazgo empresarial compasivo e inclusivo. Seguir sus estrategias y consejos no harán desaparecer los problemas asociados a la covid, sociales y políticos. Sin embargo, pueden conducir a la creación o al mantenimiento de una organización activamente comprometida con el crecimiento y bienestar de todos sus miembros y comunidades en las que opera. Para ello se estructura en 15 temas y 75 tareas que el lector puede poner en práctica desde el principio.



Tras más de cuarenta y cinco años de experiencia en el sector, este libro es el broche final de su carrera, en el cual concentra toda la sabiduría adquirida durante esa etapa, y la expone de forma sencilla y directa y con un formato moderno.



Su libro En busca de la excelencia, coescrito con Robert Waterman, ha sido considerado “el mejor libro empresarial de la historia”. A ese libro le siguieron 17 best sellers más que llevaron a Peters a 63 países. Conocido por su permanente pasión por “las personas primero”.

'Los siete maridos de Evelyn Hugo', de Taylor Jenkins Reid. Sello: Umbriel

Uno de los libros más vendidos durante la FILBo fue este, que cuenta como Evelyn Hugo, el ícono de Hollywood se ha recluido en su edad madura y decide contar la verdad sobre su vida llena de glamour y de escándalos. Y elige para ello a Monique Grant, una periodista desconocida, nadie se sorprende más que la misma Monique. ¿Por qué? Su marido la abandonó, y su vida profesional no avanza. Evelyn narra una historia de ambición implaca- ble, amistad inesperada, y un gran amor prohibido. Monique empieza a sentir una conexión muy real con la actriz, pero cuando el relato se acerca a su fin, resulta evidente que sus vidas se cruzan de un modo trágico.

'Alas rasantes', de Luis Fernando Mackualo. Sello: Distribución propia



Dicen que los aviadores no mueren, solo vuelan más alto. Alas rasantes recopila los más escalofriantes y absurdos accidentes aéreos en Colombia. Choques en el aire por indisciplina de vuelo de las tripulaciones, milagros inesperados de pasajeros que han sobrevivido de forma inexplicable cuando el común denominador es la muerte. Accidentes aéreos que no tienen explicación y en sus informes finales de investigación los han declarado indeterminados. El libro vivifica los últimos momentos de quienes perecieron en vuelo y en ocasio- nes se convirtieron en héroes para salvar otras vidas.

'Neuropatología forense', de Nelson Ricardo Téllez. Sello: Universidad Nacional

A través de cientos de imágenes que han servido para documentar, a lo largo de al menos los últimos 10 años, miles de casos de necropsias médico legales y que se han considerado representativas de las lesiones encefálicas más frecuentes en la práctica médica forense en Colombia, el libro y atlas ofrece una visión completa de las alteraciones morfológicas asociadas al trauma o a enfermedades de interés médico legal como hallazgos para explicar la muerte o las condiciones asociadas a esta. En lo posible, las imágenes han estado acompañadas de breves explicaciones, que complementan lo que se ha querido ilustrar.

'Aprender a comer Vitamina N.', de Creación colectiva. Sello: Fundación Colombiana del Corazón

Un libro práctico y novedoso acaba de lanzar la Fundación Colombiana del Corazón dentro de su colección editorial de El Cuidado como estilo de vida. Se trata del libro 'Aprender a comer Vitamina N. Tu aporte al cambio climático', el cual es una guía para que las personas aprendan a comer, incluyendo más alimentos que productos en su comida diaria, priorizando consumir plantas para que aprendan a cuidarse y cuidar el planeta.



“Los efectos del cambio climático nos tocan a todos, pero no tenemos seguridad si la forma cómo vivimos impacta esta realidad dramática y tampoco la forma en que podemos contribuir para detener una tragedia anunciada”, precisó el director de la Fundación Colombiana del Corazón, Juan Carlos Santacruz.

PORTAFOLIO