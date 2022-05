El récord de la persona que más ha trabajado en la misma empresa

Walter Orthmann, de 100 años, se convirtió en el hombre con el récord mundial de ser la persona que más tiempo lleva trabajando en la misma empresa.



En 2019 alcanzó el récord Guinness. Reconocimiento que sigue vigente en su aniversario número 100. Orthmann empezó a trabajar en 1938 para la empresa RenauxView, una compañía de tejidos en Brasil

Al comienzo desempeñaba funciones como operario raro en la planta de producción. Su buen desempeño lo llevó a tener a cargo tareas de administración y luego gerente de ventas. Cuando ganó el récord, llevaba trabajando 84 años y 9 días en aquella empresa.

Para Walter Orthmann su empleo es parte de la rutina, no hace planes ni se preocupa por el futuro. “Lo único que me importa es que mañana será otro día en el que me despertaré, me levantaré, haré ejercicio e iré a trabajar”, dijo a la organización del premio. La oficina es su lugar favorito y conseguir el Récord Guinness ha sido un gran logro, aseguró.

Según la empresa, él ha cobrado su salario en 9 denominaciones distintas y ha viajado en casi todas las aerolíneas comerciales en la historia de la aviación brasileña. Actualmente, tiene buena salud y excelente memoria.



Feliz #DiaDelTrabajador. Walter Orthmann de Brasil tiene el récord para la carrera más larga trabajando para la misma empresa. Comenzó en 1938 y todavía sigue trabajando para la empresa RenauxView después de más de 80 años. #OficialmenteAsombroso #OficialmenteInspirador pic.twitter.com/XZss8vI54j — Guinness World Records LatAm (@gwr_es) May 1, 2018

Su secreto para el éxito laboral es encontrar una buena empresa y trabajar en un área que lo motive, según dijo a la organización de los récord mundiales.

Para Walter, batir un título de Guinness World Records es un honor y un privilegio. Nunca hubiera imaginado que lograría uno.

