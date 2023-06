Gremios, a favor del hundimiento de la reforma laboral de Petro

Es un hecho. La reforma laboral, uno de los proyectos de ley que hizo parte del paquete de articulados presentados en el mes de marzo por el presidente Gustavo Petro, acabó de ser archivada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Este hecho, en el día de cierre de la actual legislatura, no pasó desapercibido por el primer mandatario del país, quien a través de su cuenta de Twitter, manifestó su preocupación por la no continuidad del proyecto.



(Reforma laboral: proyecto del gobierno Petro se hundió en el Congreso).



"El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador", mencionó el presidente.

El hundimienho de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador.



Creen que las ganancias salen de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 20, 2023

No obstante, Petro no fue el único que se manifestó, pues apenas se supo la caída de una de las reformas sociales que el Gobierno buscaba que fueran aprobadas en el Congreso de la República, personas de distintos sectores políticos y empresariales dieron a conocer su pensamiento.



(La agenda económica de Petro en el Congreso entra en su recta final).



Mediante la misma red social, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que la reforma laboral podía poner en riesgo la generación de empleo en el país.



"No prosperó y se hundió en la Comisión Séptima el proyecto de reforma laboral que propuso el gobierno, que no generaba empleo -mencionó- Es una oportunidad democrática e histórica para construir un nuevo proyecto, concertado de verdad, entre todas las fuerzas vivas del país, focalizado en la generación de nuevos puestos de trabajo y que promueva la formalización".

No prosperó y se hundió en la Comisión Séptima el proyecto de #ReformaLaboral que propuso el gobierno, que no generaba empleo. — Jaime Alberto Cabal (@JaimeA_Cabal) June 20, 2023

Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, mencionó que la reforma estaba "incompleta" y que tenía muchos "errores" en materia de política pública. "El proyecto se olvida de los desempleados, los informales, pymes y minipymes y emprendedores".



('Uno de los temores con la laboral es la tercerización': Acopi).



Adicionalmente, mencionó que "el trámite de la reforma laboral es la muestra de que estas reformas, en estos temas, deben hacerse pensando en los trabajadores, en sus familias, en los desempleados, en las personas que trabajan en la informalidad en las pymes y las mipymes y en los emprendedores".

Yo interpreto el hundimiento de la reforma laboral como la muestra de que las reformas tienen que hacerse pensando en toda la ciudadanía, en los efectos sobre los trabajadores, en las pymes, en los desempleados, en los emprendedores, en los efectos sobre los informales y en las… — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) June 20, 2023

Otra de las instituciones que se manifestó ante el acto legislativo fue la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), la cual manifestó su intención de trabajar para construir una nueva reforma.



"Desde AmCham Colombia continuamos con nuestra disposición de seguir trabajando de la mano del Senado, la Cámara de Representantes y la Presidencia de la República en una Reforma Laboral que favorezca el empleo formal y de calidad, que permita seguir construyendo y dándole viabilidad al país. El receso legislativo es una época propicia para buscar consensos y generar la actualización del código sustantivo del trabajo que requiere Colombia", dijo María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia.

Desde Amcham continuamos con nuestra disposición de seguir trabajando de la mano del @SenadoGovCo, @CamaraColombia y @infopresidencia en una #ReformaLaboral que favorezca el empleo formal y de calidad, que permita seguir construyendo y dándole viabilidad al país. — Ma Claudia Lacouture (@mclacouture) June 20, 2023

Vale la pena aclarar que la reforma se hundió debido a que el proyecto de ley no tuvo su primer debate, requisito para poder ser discutida en las sesiones extraordinarias del órgano legislativo.



PORTAFOLIO