Reportan nuevas muertes por covid- 19 en Bogotá

Los cambios abruptos en el clima, sumado a la relajación en las medidas sanitarias por parte de los ciudadanos y aumento en el número de interacciones por la temporada de vacaciones han incidido en el incremento de casos de covid- 19 que en las últimas semanas ha dejado siete víctimas mortales en Bogotá.

Según Dionne Cruz, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, la pandemia no ha terminado. “No podemos relajar las medidas, Bogotá sigue aportando un importante número de casos, incluso de fallecidos”.

De acuerdo con el observatorio Salud Data, el 29,5 % de los casos reportados en Colombia se encuentran en Bogotá, donde se han registrado 1’881.127 casos, de los cuales 351 fueron confirmados entre el 29 de junio y el 5 de julio de 2023.

Del total de casos acumulados, el 54,3 % son mujeres y la mayor concentración de casos de acuerdo con la edad está entre los 20 a 49 años, con un peso porcentual de 59,9 %. Las localidades con mayor reporte de casos positivos son Suba, Kennedy, Engativá, Usaquén y Bosa.

Estas cinco localidades aportan el 55,8 % de los casos confirmados (ver infografía).

Desde que se inició la pandemia se han recuperado 1’841.164 personas (97,9 %) y han fallecido 30.236 (1,6 %).

El 99,9941 % de los casos se encuentran en casa; el 0,0053 %, en hospitalización general, y el 0,0007 %, en unidades de cuidados intensivos (UCI). Del total de UCI destinadas para covid-19, el 56,4 % están ocupadas.

Por cifras como estas, la OMS, no obstante haber declarado el fin de la emergencia, ha hecho hincapié en que “esto no significa que el covid-19 haya dejado de ser una amenaza para la salud mundial”. Sigue siendo una prioridad de salud pública global. “Ni los países ni sus sistemas de salud, al igual que sus poblaciones, pueden bajar la guardia”.

El secretario de Salud, Alejandro Gómez, ha dicho que el anuncio de la OMS no significa que se haya acabado la enfermedad, puesto que aún hay personas que, por ejemplo, en Bogotá, están con complicaciones derivadas, pero la cifra no es alta. “No es que se haya acabado el covid, para nada. Hoy tenemos personas en cuidados intensivos que tienen complicaciones derivadas de esta enfermedad, la diferencia es que no son miles, no son los cientos de miles, no son los millones que tuvimos en otro momento”.

Agregó, que gracias a la vacunación, “la mayoría de las personas pueden caminar sin tapabocas y tener la certeza de que si adquieren la enfermedad, su cuadro no será tan complejo como el que vivieron otras personas en años pasados”.

Con información de Redacción Bogotá EL TIEMPO