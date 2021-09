Requisitos para visitar Aruba

Archivo particular

Para ingresar a la isla no se requiere visa, solo tener un pasaporte vigente en el momento de ingreso y culminación de la estadía autorizada en Aruba.

Se acerca la semana de receso, época en la que muchas personas toman unos días libres para poder disfrutar de la playa y el sol, para desconectarse un poco de la realidad y poder disfrutar de la posibilidad de volver a viajar luego de que fueran levantadas algunas restricciones que se tenían por el Covid-19.

Playa, brisa, mar, un clima perfecto, diferentes opciones gastronómicas, deportes acuáticos y momentos para relajarse son algunas de las atracciones turísticas que ofrece Aruba. Esta isla ubicada en el Caribe, es un popular destino que cuenta con algunas de las mejores playas del mundo y una riqueza miltucultural en la que se hablan 4 idiomas, español, inglés, holandés y papiamento.



Una de las ventajas de visitar Aruba es sentirse seguro. Esto se deba a que ya el 75% de la población mayor de 12 años se encuentra vacunada con al menos una dosis. Así que si entre sus planes está visitar la isla feliz, próximamente, debe tener en cuenta los siguientes requisitos que se exigen para poder ingresar a la isla más feliz del Caribe.



No se requiere visa, solo tener un pasaporte vigente en el momento de ingreso y culminación de la estadía autorizada en Aruba, vacuna de la fiebre amarilla aplicada 10 días antes del viaje y la cual debe estar diligenciada en el cartón amarillo (los pasajeros argentinos y chilenos están excentos de este requisito), prueba PCR negativa, para personas desde 12 años en adelante, la cual se debe presentar durante el registro de la tarjeta de embarque 72 horas antes del viaje o también se tiene la opción de poder realizarla en el aeropuerto Reina Beatrix de Aruba, pero se deberá esperar entre 8 y 24 horas en cuarentena en su lugar de alojamiento hasta que llegue el resultado del examen.



Llevar a cabo el proceso de ED Card (Tarjeta migratoria) en línea, en el siguiente link, este se puede hacer 72 horas antes del viaje en el siguiente link: https://edcardaruba.aw/



Durante el registro de la ED Card se pedirá el pago del seguro que son 15 dólares por persona adulta y es gratis para niños menores de 14 años, para que se tenga a la mano la tarjeta de crédito. En caso de presentar algún inconveniente durante el pago del seguro se pueden poner en contacto en el siguiente correo: support@arubavisitorsinsurance.com.



El Seguro de Visitantes de Aruba es un seguro de viajes obligatorio que ayuda a proteger a los visitantes respecto a los gastos médicos y no médicos incurridos si dan positivo por Covid-19 durante su estadía en Aruba.



Al completar con éxito el proceso de la ED Card, el pasajero recibirá la confirmación de aprobación para el viaje, que debe mostrarse digitalmente o en forma impresa al momento del check-in y/o al abordar.



Antes del viaje se recomienda descargar la aplicación móvil Aruba Health en aruba.com/us/aruba-health-app, la cual tiene información de los lugares que cuentan con el sello de salubridad y que tienen todos los protocolos de bioseguridad implementados para proteger a los locales y turistas.



Durante el vuelo se debe usar tapabocas/mascarilla, al igual que en lso espacios cerrados de la isla.



Contar con un tiquete de avión válido de ida y vuelta o de tránsito. Demostrar que cuenta con los fondos económicos necesarios para cubrir su estadía en la isla. De este modo, debe contar con 150 dólares por día en tarjeta de crédito o efectivo.



Tener los documentos necesarios para regresar al país de origen o para ingresar a un país donde tiene el derecho de ingresar, por ejemplo un permiso (visa) de residencia (temporal o permanente), un permiso de reingreso o una visa de ingreso.



Presentarse en el Aeropuerto 4 horas antes de la salida del vuelo y preparse para disfrutar de unas excelentes vacaciones llenas de diversión, relajación aventura.



Cabe resaltar que el ingreso y la estadía en Aruba es una decisión del funcionario de migración. Las autoridades migratorias tienen la autorización para conceder o rechazar el ingreso en la frontera. El ingreso puede ser rechazado si en el momento de ingreso no se satisfacen todos los requisitos para el ingreso o si el turista aparece en la lista de personas que nos se admiten a Aruba.



El período máximo estándar de tiempo que una persona puede ser admitida en Aruba como turista es de 30 días. Previa solicitud, este período se puede extender a un máximo de 180 días por año calendario.



Puede conocer más sobre requisitos de viaje a Aruba, en este enlace: https://www.aruba.com/es/requisitos-de-salud-del-viajero



Adicional a esto, en Aruba se encuentra el 75% de la población de 12 años o más vacunada con la primera dosis, lo quiere decir que están cerca de alcanzar su inmunidad de rebaño.