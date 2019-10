Revelan nuevas pistas de las muertes relacionadas con el vapeo

Las lesiones pulmonares relacionadas con el vapeo son probablemente causadas por la exposición a productos químicos tóxicos en lugar de sustancias grasas como los aceites minerales, según un nuevo análisis de tejidos de los pacientes realizado por patólogos de la Clinica Mayo.



Los resultados, basados en biopsias pulmonares de 17 pacientes de todo Estados Unidos, pueden ayudar a los investigadores a reducir la larga lista de sospechosos en el misterioso brote que ha enfermado a 805 personas y matado a al menos 12.



El estudio es uno de los primeros en examinar un gran grupo de biopsias de pacientes con lesiones pulmonares relacionadas con la nicotina o el THC, el componente psicoactivo de la marihuana. En particular, los hallazgos ponen en duda una teoría de lo que está causando el problema: que las lesiones pulmonares por vapear representan un tipo raro de la llamada neumonía lipoidea causada por la acumulación de aceite por capear líquido hacia adentro de los pulmones.



Ninguno de los 17 casos mostró signos claros de neumonía lipoidea, como la presencia de grandes gotas de aceite en los pulmones, asegura Brandon Larsen, un patólogo quirúrgico de la Clínica Mayo en Scottsdale, Arizona. Es uno de los autores del estudio, publicado el miércoles en New England Journal of Medicine.



"El tipo de lesión que vemos en el pulmón no es una lesión por acumulación de aceite", asegura Larsen. "Es un tipo de lesión que parece ser una lesión química toxica" similar a la causada por humos tóxicos o gas venenoso. Las biopsias pulmonares no proporcionan pistas sobre cual podría ser la toxina, pero Larden dice sospechar que podría ser algún tipo de contaminante en el líquido de vapeo.



El estudio de la Clínica Mayo también proporciono nueva evidencia de que las lesiones pulmonares relacionadas con el vapeo no son completamente nuevas. Los 17 casos incluyen dos primeros casos no reportados anteriormente, de 2016 o 2017, anteriores al brote actual. Bloomberg News informó anteriormente que ha habido al menos 15 casos tempranos de lesión pulmonar por vapeo antes de este ano.



"Este no es un fenómeno nuevo", afirma Larsen. Si bien el número de casos se ha disparado recientemente, "esto ha estado sucediendo al menos durante los últimos años".



Dos de las biopsias fueron de pacientes de la Clínica Mayo, y el resto de hospitales de todo el país que enviaron muestras a la Clínica Mayo para obtener una segunda opinión. De acuerdo con hallazgos anteriores, 12 de los 17 pacientes tenían antecedentes de vapeo con aceites de marihuana o cannabis.



