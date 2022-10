Elon Musk presentó a Optimus, el robot humanoide de USD $20.000

El multimillonario sudafricano y consejero delegado de Tesla Elon Musk reveló un prototipo de robot humanoide que, entre otras cosas, es capaz de regar las plantas, transportar cajas y mover barras metálicas.



(Vea: Elon Musk muestra interés por comprar BTS, la banda de K-Pop).

En un evento sobre inteligencia artificial en las oficinas de Tesla en Palo Alto (California, EE.UU.), Musk explicó que el robot utiliza el software de aprendizaje automatizado y los sensores desarrollados por la empresa de vehículos eléctricos que él dirige.



Cuando salga a la venta, el precio de este robot -bautizado como 'Optimus'- será probablemente inferior a los 20.000 dólares, indicó el multimillonario, conocido mundialmente por sus excentricidades.



'Optimus' tiene una batería de 2,3 KWh y conectividad a redes Wi-Fi y LTE. El año pasado, Musk ya adelantó que Tesla estaba desarrollando un robot humanoide para realizar trabajos "peligrosos" que la gente no quiere hacer e indicó que el proyecto iba a tener profundas implicaciones económicas.



(Además: Conozca las 20 personas más ricas de Estados Unidos, según Forbes).



Las autoridades federales estadounidenses investigan varios accidentes de automóviles de Tesla con vehículos de emergencia que estaban prestando ayuda en accidentes previos. Al menos una persona murió en uno de esos accidentes y varias más resultaron heridas. Los accidentes se produjeron cuando Autopilot, el sistema de ayuda a la conducción de Tesla, estaba en operación.



Desde 2016, la Administración Nacional para la Seguridad en la Carretera de Estados Unidos (NHTSA, en inglés) ha iniciado al menos 30 investigaciones en accidentes de vehículos de Tesla. A pesar del nombre del sistema, Autopilot no tiene la capacidad de circular sin el control del conductor.



En 2019, el Instituto para la Seguridad en la Carretera de Estados Unidos (IIHS, en inglés) señaló en un informe que el término Autopilot "indica a los conductores que pueden despistarse" ya que, a su juicio, "parece prometer más de lo debido" sobre el grado de atención que se debe prestar a la conducción.



(Lea: Shakira: otro caso del régimen fiscal español que no perdona a famosos).



El IIHS añadió que el 48 % de las personas encuestadas dijo que el Autopilot permite conducir sin tener las manos en el volante. En el pasado, Musk ha declarado que "no se necesitará conducir la mayor parte del tiempo a menos que se quiera hacerlo" gracias a las mejoras que el sistema está experimentando.

EFE