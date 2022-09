Roger Federer, la fortuna del tenista mejor pago del mundo

El tenista suizo Roger Federer, exnúmero uno del mundo, ganador de 20 títulos de Grand Slam, ha anunciado este jueves su retirada, que se hará efectiva al término de la Copa Laver, que se disputará en Londres del 23 al 25 de este mes.



Federer tiene 41 años y dirá adiós tras "una aventura maravillosa", pero después de tres últimos años que han supuesto "un reto en forma de lesiones y cirugías".

De acuerdo con la revista Forbes, el deportista suizo es el tenista con mayores ingresos en el mundo y uno de los deportistas mejor pagos. Para noviembre de 2021 reportaba ganancias de 90,6 millones de dólares en los últimos 12 meses.



Incluso, mantuvo el liderato a pesar de no jugar durante más de un año. Esto lo consolidó con una fortuna de alrededor de 1.090 millones de euros.

Como destaca el medio, la mayoría de sus ingresos provienen de los patrocionios y no del deporte. En la lista de tenistas con más ingresos le sigue Naomi Osaka, Serena Williams y Novak Djokovic.

Expertos, además, coinciden en que los ingresos de Federer se han disparado durante la fase final de su carrera. Por ejemplo, en 2018 la empresa Nike decidió terminar su contrato y él logró un acuerdo por el triple con la compañía Uniqlo. Después cerró otro acuerdo con la marca de calzado deportivo On Running, de la que dispone el 3 % de las acciones, según el medio Libre Mercado.



El último juego de Federer

"Seguiré jugando al tenis en el futuro, seguro, pero no será más en torneos del Grand Slam o en el circuito", completó Federer. El suizo no ha jugado al tenis desde su eliminación en cuartos de final de Wimbledon, en 2021, debido a sus problemas en una rodilla.



"Es una decisión agridulce, ya que voy a extrañar todo lo que el circuito me ha aportado. Pero al mismo tiempo, hay muchas cosas para celebrar", señaló el exnúmero uno mundial, que tenía el récord de títulos de Grand Slam, antes de ser superado por Rafael Nadal (22) y después por Novak Djokovic (21).



Roger Federer, que cuenta en su palmarés con ocho títulos en Wimbledon, se considera como "una de las personas más afortunadas del mundo" en su mensaje en las redes sociales. "Se me concedió un don para jugar al tenis y lo he elevado a un nivel que no habría podido nunca imaginar y durante mucho más tiempo de lo que yo pensaba que era posible", explicó.



