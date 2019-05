Ronaldo habla sobre su carrera en la élite

Ronaldo Luís Nazário de Lima está saboreando una rebanada de jamón ibérico cuando llego al Mesón Txistu, un restaurante vasco en Madrid, adornado como una clásica taberna española. Él lo conoce muy bien. Está a pocos minutos del estadio Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid, el club de fútbol más rico y exitoso del mundo.



“Incluso el rey de España viene aquí”, dice, explicando por qué eligió este lugar. Ronaldo, por supuesto, era parte de la otra realeza de la ciudad, los portadores del famoso jersey blanco del Real. “Dos monarquías”, apunta con una sonrisa.



(El adiós de un ‘fenómeno’ del fútbol Ronaldo).

A este legendario jugador, anotador de goles ganadores en las Copas Mundiales, se le otorgó dos veces el Balón de Oro, el premio anual que se le entrega al mejor jugador del mundo.



En su apogeo, poseía una tremenda velocidad, confundía a los oponentes con deslumbrantes maniobras, y disparaba con una precisión letal. Los aficionados lo apodaron O Fenômeno. Jorge Valdano, exjugador y entrenador del Real, dijo una vez: “Cuando ataca Ronaldo, ataca una manada”.



Ahora que estamos en las postrimerías de la Liga de Campeones, he venido a hablar de fútbol con uno de los grandes de todos los tiempos y a averiguar si un delantero superestrella puede transferir sus habilidades como director. La trayectoria desde el terreno de juego hasta el banquillo empresarial quizás sea muy transitada, pero Ronaldo pertenece a la primera generación de futbolistas capaces de permitirse el cambio a ser el dueño de un club.



Las paredes del restaurante están cubiertas de fotografías de clientes que incluyen luminarias futbolísticas como el propio Ronaldo, su “gran amigo” David Beckham e incluso su tocayo Cristiano Ronaldo. ¿El Ronaldo original extraña la atención y el estruendo de la multitud?



“Por supuesto, la gente todavía me reconoce en todos lados, pero todo es más relajado”, asegura. Hay, añade, “una oportunidad de vivir ahora”. Su nueva vida se ha centrado en una serie de iniciativas empresariales. En septiembre, adquirió el 51% del Real Valladolid, un equipo en los puestos más bajos de La Liga, por €28 millones.



Esto fue en parte una cuestión de oportunidad. Ronaldo se había beneficiado del momento decisivo del deporte: el dictamen del caso Bosman, una decisión del Tribunal de Justicia de la UE de 1995, les facilitó a los jugadores moverse entre clubes, lo que permitió a la élite del juego llenar sus equipos de talentos mundiales después de que las cadenas de radiodifusión pagaron sumas astronómicas para transmitir partidos entre los mejores equipos.



(Ronaldo lanza su propio sitio en Internet).



Una cascada de dinero financió grandes acuerdos de transferencia y mega salarios para las superestrellas del juego. A la edad de 21 años, Ronaldo había sido transferido dos veces por sumas históricas. Según se informa, alguna vez fue el futbolista mejor pagado, y su sonrisa adornaba las campañas publicitarias internacionales. Ganó entre US$200 millones y US$250 millones en salarios y patrocinios a lo largo de su carrera, según Forbes.



Ahora está invirtiendo parte de esa riqueza en el Valladolid, y ha hablado de planes para renovar su estadio y construir un campo de entrenamiento. Y promete ser un dueño diferente a los de los equipos donde jugó. “Sé lo que quieren los jugadores. Sé lo que necesitan”, resalta.



¿Y qué es? Bueno, por un lado, no entrará a los vestidores ni antes ni después de los partidos. Ésa sería una injerencia egoísta en el santuario interno del equipo, violada por personas como Silvio Berlusconi, el expresidente de AC Milan, magnate de los medios de comunicación y exprimer ministro de Italia.



Con simulado acento italiano, Ronaldo recuerda los consejos tácticos de Berlusconi. “Es muy fácil anotar en un tiro de esquina. Pongan a todos fuera del área y cuando él patee, ¡todos se meten al área pequeña!”.



Se ríe: “Cuando Silvio decía algo, todos decían: ‘Está bien, lo haremos’. Pero después de eso lo hacíamos a nuestra forma”.



La gran experiencia de Ronaldo en el fútbol podría no ser relevante para los jugadores del Valladolid, quienes luchan para evitar el descenso de la Liga. En su primer partido como dueño, Ronaldo observó como el extremo del Valladolid Keko perdió una simple oportunidad de anotar.



“Después del juego le dije: ‘Ve con calma, espera al portero y él decidirá por dónde lanzas tu disparo’. Él me miró y me dijo: ‘Es fácil para ti decirlo’”.



Se puede ver fácilmente por qué Ronaldo era un compañero de equipo tan popular. Creció en una pequeña casa de dos habitaciones en Bento Ribeiro, un suburbio de Río de Janeiro. La fama no parecen haberle dado aires de grandeza.



Cuando era niño, se le ofreció una prueba en el Flamengo, un famoso club al que él apoyaba, pero no pudo pagar la tarifa del autobús para asistir. Terminó en los menos prestigiosos equipos brasileños São Cristóvão y Cruzeiro antes de ser parte de una transferencia muy lucrativa a Europa con el equipo holandés PSV Eindhoven en 1994.



Ronaldo jugó para algunos de los clubes más grandes del continente: Barcelona, Inter de Milán, Real Madrid y AC Milan.



Le recuerdo el gol milagroso que marcó para el Barcelona contra el SD Compostela. Los jugadores rivales jalaban su camiseta y pateaban las piernas de Ronaldo mientras él driblaba a través de lo que parecía un laberinto desde la mitad de la cancha. Cuando perforó la red con el balón, el difunto Sir Bobby Robson, en aquel momento gerente del Barcelona, se llevó las manos a la cabeza con incredulidad.



Nike, el mayor patrocinador comercial de Ronaldo, creó un anuncio basado en el gol con el lema: “¿Qué pasaría si le pidieras a Dios que te convirtiera en el mejor futbolista del mundo y Él te escuchara?”



Al mencionar ese momento de inspiración divina, Ronaldo comparte otra anécdota, volviendo a su hábito de imitar los diálogos.



“La semana pasada estuve en un restaurante y un tipo se me acercó y me dijo: ‘¿Te acuerdas del gol que anotaste en Compostela?’”. “Por supuesto que lo recuerdo, sí”. “Yo estaba ahí”. “Oh, ¿estabas allí? Qué bien”.“Yo estaba allí jugando. Era el defensor”.



A pesar de estos grandes goles, la carrera de Ronaldo se recordará más por los dos partidos más importantes de su carrera: las finales de las Copas Mundiales de 1998 y 2002. En la primera de ellas, a Brasil se le consideraba el favorito contra los anfitriones, Francia.



Ese día, Ronaldo sufrió un ataque convulsivo en su habitación durante una siesta tras el almuerzo. Hubo histeria en los medios cuando el nombre de Ronaldo no apareció en la formación inicial. Pero después de que los médicos le dieron el visto bueno, Ronaldo exigió estar en el once inicial. Francia ganó 3-0.



Abundan las teorías sobre qué le provocó el ataque: agotamiento mental, intoxicación alimentaria deliberada, una reacción adversa a un analgésico. Ronaldo aún no sabe a ciencia cierta por qué ocurrió. “A la gente le encantan las teorías de conspiración”, afirma. “Tantas tonterías”.



De forma retrospectiva, ¿debería haber jugado? “No fue mi mejor juego. ¿Pero estaba listo para jugar? Es difícil de explicar”.



Ronaldo continúa: “Ves cómo Messi juega con el Barcelona, y cómo con argentina”. Es totalmente diferente. No es fácil jugar con la selección en grandes competencias. Todos los mejores jugadores del mundo están ahí. No es fácil ganar una Copa del Mundo, especialmente cuando juegas contra Francia en París y todo el estadio es azul”.



En Brasil, un país apasionado por el fútbol, la derrota conmocionó el espíritu nacional. Hubo audiencias en el Congreso sobre el resultado, enfocadas en si Nike, que había pagado US$160 millones en un acuerdo de equipamiento con el equipo, le exigió a Ronaldo jugar la final (acusación que todas las partes negaron vehementemente).



Ronaldo recuerda que los parlamentarios incluso lo interrogaron sobre las tácticas del equipo: “Me preguntaron: ‘¿Quién debería estar marcando a Zidane durante los tiros de esquina?’”. “Fue increíble”.



Esas experiencias pueden ayudar a explicar la desconfianza de Ronaldo por la élite gobernante de Brasil. Formó parte del comité de liderazgo que organizó la Copa del Mundo 2014, después de lo cual varios ejecutivos del fútbol fueron acusados de corrupción por los estadounidenses en relación con el evento. Ese incidente refleja las revelaciones de sobornos que han llevado a la destitución de muchos políticos y líderes empresariales, la indignación pública en una nación donde la desigualdad sigue siendo rampante.



“Finalmente”, dice Ronaldo sobre este clamor, “la gente siente que alguien los está escuchando”. Le pregunto si esto significa que está de acuerdo con Jair Bolsonaro. “En general”.



Ronaldo ha respaldado candidatos anteriormente, pero luego ha descubierto que ellos también se han beneficiado de sobornos: “Me prometí no involucrarme más en la política y no apoyar a nadie. Sólo espero para mí y para mi gente que podamos mejorar como país. No más corrupción. No más hambre”.



En los años posteriores a la final de 1998, Ronaldo sufrió una serie de lesiones que amenazaron su carrera. Un doctor en EE. UU. le aconsejó una cirugía que le habría impedido jugar de nuevo. Ronaldo ignoró el diagnóstico, y regresó a tiempo para el Mundial 2002. Se convirtió en el máximo goleador y en la victoria por 2-0 contra Alemania en la final, Ronaldo anotó ambos goles. Fue la redención para él y su país.



Antes de ese juego, Ronaldo admite haberse sentido atormentado: “El partido en Yokohama fue a las ocho de la noche, la misma hora que el de París. Después del almuerzo, todos se fueron a dormir, pero yo no temiendo que algo sucediera”.



Al final de nuestra comida, sugiero el postre, pero Ronaldo se acaricia el torso. El postre es un “problema”. Ronaldo ha ganado algunos kilos después de su retiro. Esto ha provocado comentarios algo crueles. Pero la razón principal de su aumento de peso es que padece de hipotiroidismo, una condición que ralentiza su metabolismo. Ronaldo toma medicamentos para contrarrestar el efecto. Pero toma el asunto a la ligera. “¿Si la gente le dice gordo a Ronaldo?”, dice sonriendo. “No me importa”.



Sigue habiendo una sensación persistente de que, a pesar de su fama, Ronaldo, amante de la diversión, nunca aprovechó al máximo su talento. Todo un mujeriego en su juventud, dos de sus matrimonios fracasaron. ¿Se arrepiente de la afición a la fiesta? “No, porque nunca fue mi prioridad. Mi prioridad siempre fue el fútbol, así que no me arrepiento. Los futbolistas son jóvenes?Quieren salir. Quieren andar con una chica”.



Ronaldo insiste en que ha madurado. Me muestra orgullosamente las fotos de tres de sus cuatro hijos. ¿Quiere tener más? Hace con sus dedos la forma de unas tijeras imaginarias. Se hizo la vasectomía. Pero la novia de Ronaldo quiere un hijo, por lo que está considerando cambiar de parecer.



¿Qué, revertir el procedimiento? Nada tan drástico, pero a Ronaldo le es posible tener más hijos porque ha congelado su esperma. “Tengo bastante congelado”. Suficiente para formar un equipo de fútbol”.



Cuando se levanta, el fotógrafo del restaurante salta. El dueño quiere otra foto para las paredes. Se forma una cola de personas que quieren ‘selfies’; comensales, el maître, los camareros. Después de todos estos años, Ronaldo todavía atrae a las multitudes.



Murad Ahmed