Sábado Santo: las oraciones y actividades que puede hacer en este día

El Sábado Santo se trata de un día de luto para la Iglesia católica. No se celebra la misa, no se deben celebrar matrimonios ni otro tipo de sacramentos y tampoco se puede ofrecer la comunión, a excepción de que sea como viático.



De esta manera se conmemora el tiempo de Jesús en el sepulcro y se prepara para próximamente celebrar su resurrección.

Oraciones universales

Por la santa Iglesia



Oremos, hermanos, por la Iglesia santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre todopoderoso.



Un momento de silencio y el sacerdote continúa:



Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones,

vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo,

persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Respuesta: Amén.

Por el papa



Oremos también por nuestro santo padre el Papa Francisco para que Dios,

que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios.



Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:



Dios todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti bajo el cayado del Sumo Pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Respuesta: Amén.

Por todos los ministros y por los fieles

​

Oremos también por nuestro obispo Rubén Salazar Gómez. Por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios.



Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:



Dios todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que, con la ayuda de tu gracia, cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Respuesta: Amén.



Por la unidad de los cristianos



Oremos también por todos los hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a los que viven de acuerdo con la verdad que han conocido.



Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:



Dios todopoderoso y eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola Iglesia a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Respuesta: Amén.

Actividades para el Sábado Santo

Bogotá

El Sábado Santo, en la catedral de sal de Zipaquirá, a las 7 p. m., habrá liturgias de la luz, de la palabra, la bautismal y la eucarística.



Mientras que el domingo de resurrección puede asistir a la iglesia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en Tocancipá. Otra alternativa es la basílica menor de San Jacinto, de Guasca, a una hora de Bogotá.

Además, en Monserrate, las celebraciones marianas irán desde las 8 a. m. cada dos horas, con el rezo de los siete dolores hasta las 12:30 p. m. La vigilia pascual se hará a las 6 p. m.

Medellín

El sábado, 8 de abril, se llevará a cabo la procesión de la Soledad, hacia las 11:00 a. m. se Iniciará en la calle 54 (Bolivia), avanzará por la carrera 48 (Ecuador), bajará por la calle 54 (Caracas), continuará por la carrera 49 (Venezuela) y llegará al atrio de la Catedral. En ese sentido, las vías que rodean el Parque Bolívar, centro de Medellín, estarán cerradas.



Tunja

9:00 a.m: Oficio de lecturas y laudes con comunidades bíblicas y grupos apostólicos.

9:00 a.m: Continuación Exposición ‘El Viacrucis en el Lente’ (Plaza de Bolívar).

9:00 a.m. a 6:00 p.m: Continuación del XXIII Salón de Arte Religioso (Casa Museo del Fundador).

3:00 p.m: Procesión de la Soledad (Desde y hasta la Catedral Basílica Metropolitana de Tunja).

5:30 p.m: Concierto del Coro Voces CaNalpre de Duitama (Templo Santa Bárbara).

7:00 p.m: Solemne Vigilia Pascual (Catedral Basílica Metropolitana de Tunja).

Popayán

Procesión de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado



Salida: Catedral Basílica Nuestra Señora de la Asunción. Hora: 10:00 p.m.

Organiza Junta Permanente Pro Semana Santa.

Procesión del Señor Resucitado y Cirio Pascual



Salida: Barrio Kennedy. Hora: 6:30 p.m.

Organiza Junta Semana Santa Occidente de Popayán.



