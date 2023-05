Saber 11 A: las inscripciones están abiertas hasta el 12 de mayo

Hasta este viernes 12 de mayo están abiertas las inscripciones para las pruebas Saber 11 calendario A, que se realizarán en agosto de 2023.



"El registro y recaudo ordinario para las pruebas Saber 11, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, tendrá plazo hasta el viernes 12 de mayo", describe el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).



Desde la entidad hacen un llamado "a los rectores y directivas docentes de las diferentes instituciones educativas, para que realicen a tiempo el proceso de inscripción de sus estudiantes, de manera que no incurran en costos adicionales o afectaciones en el tránsito hacia la educación superior de sus estudiantes", como sostuvo Andrés Molano Flechas, director general del Icfes.



Por otra parte, agregan que si bien esta prueba está dirigida a los estudiantes que es están por finalizar su grado undécimo en establecimientos educativos o institutos de validación, pero también para aquellos que busquen mejorar su puntaje o que aún no han presentado este examen.



Adicionalmente, a prueba de Validación del Bachillerato Académico, está dirigida a personas que no estén matriculadas en una institución educativa y que quieran obtener su título de bachiller, siempre y cuando hayan cumplido los 18 años para la fecha de presentación del examen. Esta prueba también pueden realizarla los ciudadanos extranjeros que se encuentren en territorio colombiano y que deseen obtener su título de bachiller.





