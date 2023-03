Pruebas Saber 11: recomendaciones para presentarlas este domingo

Este domingo, 26 de marzo, están citados 113.000 mil estudiantes para presentar las pruebas Saber 11 calendario B. Adicionalmente, ese mismo día se llevarán a cabo las pruebas Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico.



Teniendo en cuenta lo anterior, el el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) emitió unas recomendaciones.



¿Qué debe tener en cuenta?

1. Todos los citados deben llevar el documento de identidad, sea cédula de ciudadanía (física o digital), tarjeta de identidad, contraseña con foto y huella dactilar, pasaporte vigente o licencia de conducción nacional. Quien no tenga consigo una identificación válida, no podrá realizar el examen.



2. Para la población venezolana, se aceptará Permiso por Protección temporal (PTP) expedido por Migración Colombia; Permiso Especial de Permanencia (PEP) expedido por Migración Colombia. Los inscritos con NES, si al momento del examen no cuentan con algunos de los documentos antes relacionados, podrán identificarse e ingresar al sitio de aplicación presentando un documento con foto, ya sea carné estudiantil de la IE que lo inscribió, el DNI o cualquier otro emitido por autoridad pública colombiana. Para el examen Validantes, los nacionales venezolanos que no posean un documento válido de identidad podrán identificarse con el documento de identidad venezolano.



3. Es necesario tener a la mano lápiz con mina No.2, borrador de nata y tajalápiz, los cuales no podrán intercambiarse, ni prestarse a otros examinandos.



4. Consulte y descargue con anterioridad la citación y ubique el sitio del examen para evitar contratiempos. Se recomienda calcular muy bien el tiempo del traslado desde la casa hasta el lugar donde se presentará la prueba.



5. Está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico durante las pruebas, esto puede acarrear la anulación del examen. Si los lleva, deberá dejarlos en una bolsa de seguridad, a la que tendrá acceso sólo al finalizar el examen.



PORTAFOLIO