San Valentín: opciones de planes para celebrar el amor en esta fecha

El 14 de febrero se suele celebrar el Día de San Valentín, símbolo del amor entre las parejas. Colombia se prepara para la ocasión con diferentes planes para los enamorados en esta fecha.



(Lea: ¿Una pista?: expectativa por posible anuncio de RBD para Colombia).



Uno de los planes en Bogotá es la 'Noche de cupidos' en Mezcal Cantina, en la zona rosa este jueves 16 de febrero. En el evento estarán dos artistas de música popular: Yelsid y Armando Zarabanda.

Además del show en vivo y la rumba, también habrá un desfile de moda bajo la dirección de la modelo 'Sami' Benavides.

En Colombia se hacen más búsquedas relacionadas con regalos para hombres que para mujeres. EFE

Otra de las opciones es una cena romántica en el restaurante Oka Grill House, disponible de 7:00 p. m. a 10:00 p. m. en el hotel Hilton Bogotá Corferias. Esta será una comida especial de cuatro tiempos y bar abierto con diferentes bebidas.

Para realizar la reserva puede comunicarse a los números 3124136635 - 6014434438.

En caso de querer un plan más romántico, el hotel también podrá escoger en una habitación deluxe con tina que incluye desayuno y otro tipo de comidas. Asimismo, planes para propuestas de matrimonio, spa y piscina climatizada.



(Además: Así 'florecerán' las exportaciones colombianas en San Valentín).



Para más información y reservas del plan romántico puede comunicarse al chat del

número 310 2133418.

En la capital, la aplicación ByHours también permite el alquiler de habitaciones de hotel para reservas de 3, 6 o 24 horas.

Por su parte, el hotel GHL tiene dispuestos varios planes. Por ejemplo, el miércoles un 'all you can eat' de pizzas, ensaladas y pastas. El viernes de música en vivo y especialidades colombianas. El domingo está un buffet internacional.

Si busca una escapada en los alrededores de Bogotá, está la opción de un spa de lujo que está a 180 metros bajo tierra en la Catedral de Sal en Zipaquirá. Los precios varían pero el plan en pareja está en 690.000 pesos.

En el caso de Medellín, está la alternativa de un picnic flotante con piano y saxofón en vivo. El plan incluye una cabaña, jacuzzi y masaje. En Villa de Leyva también se vive el romanticismo, con varias opciones de glamping, cenas románticas y spa.



(Siga leyendo: ¿Qué tienen que ver las flores con la celebración de San Valentín?).



Para el caso de Cartagena una cena en medio del mar a bordo de un bote, que incluye tour nocturno de dos horas, está a un precio de 390.000 pesos por pareja.



PORTAFOLIO