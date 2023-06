Esto costó el primer celular que salió a la venta hace 40 años

Casi 4.000 dólares costó el primer móvil que se comercializó en el mundo, un DynaTAC 8000x, de la marca Motorola, cuyo desarrollo costó entonces más de 100 millones de dólares (92 millones de euros) y que este 2023 cumple 40 años de vida.



Un modelo que permitía 30 horas de conversación, tras una carga de batería de 8 horas, y que se puede contemplar en el Museo de Innovación de Samsung (SIM), ubicado en Suwon (Corea), dedicado a la historia de la electrónica, que incluye desde las creaciones de Michael Faraday, las de Thomas Edison y Grahan Bell, hasta otras más recientes.



La comercialización de este móvil, cuyos detalles se muestran en esta exposición, fue fruto de una investigación de una década.



El pasado 3 de abril se cumplieron 50 años de aquella primera llamada que hizo Cooper a Joel Engel, un investigador de la competencia. Cooper cogió un móvil para decir: "Joel, te llamo desde un teléfono móvil. Desde uno real". El silencio fue la respuesta que obtuvo.



Martin Cooper, ingeniero electrónico e inventor estadounidense EFE

Diez años después, este móvil empezó a comercializarse tras una inversión de 100 millones de dólares. Cuarenta años después de su comercialización, este aparato se ha convertido en una de las grandes revoluciones de la humanidad, incluso por encima del teléfono fijo, y es utilizado por más del 68 % de la población.



Se usa una media de cinco horas diarias y, suponiendo que una persona duerma un promedio de entre 7 y 8 horas por día, las cifras indican que los usuarios se pasan el 30 % de su vida despiertos usando el móvil, según el Informe de resumen global digital 2023, producido por Datareportal en colaboración con Meltwater y We Are Social.



La historia del móvil y de la telefonía en general se puede contemplar en el SIM de Suwon, una ciudad al sur de Seúl, donde tiene la sede Samsung y donde se exhibe este aparato que se comercializó en 1983 junto a otros muchos que han marcado la historia de la electrónica.



Así, se puede contemplar el primer móvil que desarrolló Samsung, que salió antes de los Juegos Olímpicos de Verano de esta ciudad, y que ha cumplido 35 años; además del primer plegable, que se lanzó hace 34 años, también de marca Motorola, un modelo que se plegaba sobre el teclado y que fue el origen de los plegables de hoy.



El museo, de cinco plantas, 10.950 metros cuadrados, no solo está dedicado a los teléfonos, sino que en éste se puede contemplar la historia de la electrónica en general.



Samsung EFE

La primera lámpara de filamento de Edison (1900), la primera lavadora eléctrica Maytag, del modelo 41, que data de 1911; así como el primer refrigerador, que data de 1929, y que fue lanzado por General Electric son otros muchos de estos aparatos que se encuentran en este museo, que EFE ha podido visitar en un viaje organizado por Samsung.



Samsung es una de las empresas emblemáticas de Corea del Sur, donde da empleo a más de 50.000 personas. El gigante de la electrónica inauguró este museo al sur de Seúl en 2014 con el objetivo de mostrar a los visitantes el origen de la tecnología empleada actualmente y servir de inspiración para futuras innovaciones.



EFE