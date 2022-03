Sebastián Yatra cantará en la ceremonia de los premios Óscar

Sebastián Yatra no solo asistirá a la versión 94 de los Premios Óscar por la nominación que recibió la canción interpretada por él, y escrita por Lin-Manuel Miranda ,'Dos oruguitas', como Mejor canción original, sino que también está invitado a cantar el tema de la película 'Encanto', de Disney, en la ceremonia de premiación del próximo domingo 27 de marzo.



En el mismo escenario que el colombiano, además, actuarán Beyoncé, Billie Eilish, Finneas y Reba McEntire.



Yatra, quien ya había celebrado que la canción estuviera nominada para esta versión de los premios, festejó la reciente invitación con sus fanáticos a través de redes sociales, haciendo referencia al honor de poder cantar la canción en español.



“Oficialmente, estamos confirmados para cantar este domingo 27 de marzo en la entrega número 94 de los Óscar. Voy a estar cantando ‘Dos oruguitas’, representando a mi país, Colombia, y teniendo esta gran oportunidad de representar nuestro idioma, el español".

señala el artista colombiano en un vídeo de agradecimiento.



La Academia, la organización detrás de los Óscar, reveló la lista de los artistas seleccionados para interpretar un tema musical este martes 22 de marzo.



Tras confirmarse la noticia, Yatra les contó a sus seguidores que "no podría estar más emocionado, agradecido. Tengo nervios, siento muchas cosas, pero, más que nada es agradecimiento a la vida por eso que está pasando, por cada cosa que pasa, que no me deja de sorprender. Ahí los veo, gracias".



Cabe mencionar que el premio a la Mejor canción original lo recibe el compositor, es decir, que en caso de ganar, lo recibiría Lin-Manuel Miranda, y no quien la interpreta.



El artista paisa ha tenido una semana llena de buenas noticias. Este miércoles 23 de marzo, también salió al aire una nueva versión de su canción 'Tacones rojos', tema que había coescrito con otros artista y cuyo sencillo original se presento el 22 de octubre de 2021. En el que recién se conoció, canta con el compositor y cantante estadounidense John Legend.



"Las mejores canciones nacen de emociones reales. Justo cuando pensé que esta era insuperable, John Legend me demostró lo contrario…", escribió Sebastián a través de su cuenta de Instagram.



Sebastián Yatra también tiene 5 nominaciones para la séptima edición de los premios Latin American Music Awards (Latin AMAs), que se llevarán a cabo en abril.

