Secadores de manos: investigación muestra las bacterias que acumula

Los baños pueden ser un enorme cultivo de bacterias. No obstante, se tenía la percepción desde un principio que los secadores de manos de aire caliente eran una opción que les permitía a las personas tener una buena higiene en sus manos, pues este elemento permite secarse las manos sin la necesidad de tocar otros objetos que pueden ser focos de bacterias.



No obstante, se ha desmentido esta idea en más de una ocasión. Por ejemplo, un estudio realizado por la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos, y publicado en la revista científica 'Applied and Environmental Microbiology', explicó que los secadores de aire no solo toman el aire del entorno y lo empujan hacia las manos, sino que también esparcen bacterias y microorganismos que se encuentran en los baños.



(Sin foco, casi $6,63 billones de regalías han sido para ciencia).



Pese a que los resultados de esta investigación fueron publicados en el año 2018, recientemente otro grupo de investigadores quisieron corroborar esta realidad de forma más cercana. El usuario de TikTok, @the_lab_life1, compartió un video en el que hacían un procedimiento muy similar al que llevaron a cabo los científicos que realizaron el artículo.



(Video: lanzan al espacio satélite desarrollado por la FAC y Ecopetrol).



Luego de tomar varias muestras en placas de Petri (dentro de los baños y la sala de cine de un centro comercial, además de su lugar de trabajo) colocándolas debajo de los secadores de aire y de haber desarrollado un cultivo en dicha placas, se evidenció que en todas, menos en las que se tomaron en los baños, hubo un crecimiento de diferentes tipos de microorganismos.



(Video: el cohete Starship, de SpaceX, explotó después de despegar).



Los resultados del estudio realizado por la Universidad de Connecticut y los del video fueron muy similares. Para este caso, en las placas expuestas solo al ambiente de los baños se encontró únicamente una colonia de bacterias, pero las que fueron expuestas a los secadores tenían entre 18 y 60 colonias, según explicó el medio ‘El Español’.



Otros estudios similares, en cambio, han señalado que en los baños públicos se pueden encontrar bacterias como E. coli, hepatitis y demás bacterias de origen fecal.



(Ingenuity, el helicóptero de la Nasa, ya completó 50 vuelos en Marte).



Pese a los resultados, los investigadores hicieron un llamado a la calma e indicaron que, pese a que estos microorganismos sí pueden significar un riesgo para la salud de las personas inmunodeprimidas, para la gran mayoría de la gente puede significar una contribución a su sistema inmunológico.



PORTAFOLIO