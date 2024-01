Estos son los secretos para tener una mejor vida en el hogar 

Evidencia las tensiones para ser feliz en casa: la lucha cotidiana entre hacer más y hacer menos, el equilibrio entre la convivencia y la privacidad, y el reto de vivir bien con lo disponible.

La cadena Ikea comparte los resultados de la décima edición de su estudio anual Life at Home, el cual aborda la vida en el hogar alrededor del mundo y muestra cómo viven las personas y qué las hace realmente felices en casa.



Life at Home comenzó en 2014 explorando aspectos prácticos del hogar, y con los años se ha ampliado al paisaje emocional del lugar donde vivimos.

Una de las cualidades más distintivas del informe es que explora cómo se sienten las personas en el lugar donde habitan, y no sólo lo que hacen en él.



En el informe de este año, Ikea identifica ocho necesidades esenciales para una mejor vida en el hogar: control, comodidad, seguridad, cuidado, pertenencia, disfrute, logro y aspiraciones.







En promedio el 47% de las personas se siente optimista respecto a su futuro, cifra que aumenta hasta el 65% cuando ven satisfechas estas ocho necesidades emocionales en el hogar.



El 52% de los encuestados afirmó que el hogar es su lugar favorito en el mundo. Este porcentaje se eleva al 60% entre las personas que tienen animales de compañía.



El 72% afirmó que es importante tener un hogar que les ayude a sentirse positivos con respecto al futuro, y el sueño es el arma secreta para un mejor día a día, donde el 33% afirma que dormir es esencial para la salud mental.



Para el 40% un hogar ordenado y organizado les hace sentirse más contentos y relajados. Pero el 21% siente que las tareas o quehaceres interminables le impiden sentirse dueños de la vida en el hogar.

El 72% de aquellas personas que piensan que llevan una forma de vida sostenible, se sienten positivas sobre su vida actual.





El 24% de quienes viven solos obtienen un sentimiento de pertenencia al conversar con un vecino, cifra que se eleva al 28% entre quienes viven en zonas rurales.



La intimidad en casa es clave: el 33% está de acuerdo en que la privacidad es una de las cosas más importantes para sentirse a gusto. El 25% busca pasar tiempo a solas para cultivar su bienestar.



Por otro lado, es relevante la conexión entre personas . El 35% considera que el abrazo de un ser querido es gratificante y un porcentaje equivalente dice que reírse con los amigos es una de las mejores cosas de estar juntos.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

REDACCIÓN PORTAFOLIO