Seguridad en ventas online mejora la experiencia de compra

Durante el 2020 y ante las políticas de confinamiento se impulsó y aceleró el crecimiento del comercio en línea. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, CCCE, el sector creció 65,7% y se espera que en 2021 el negocio siga en aumento y facture más de $20 billones.



Las plataformas en línea se convirtieron en los grandes aliados de empresas y consumidores para mantener las ventas y satisfacer las necesidades de compra, lo que ha obligado a las compañías a actualizar, innovar y hacer más ágiles sus procesos digitales para asegurar una buena experiencia de compra.



Luis Carlos Guerrero, presidente de Lumen para Colombia, asegura que durante el 2021 los directores y líderes de las empresas pueden evaluar también si han involucrado el e-commerce como una opción de resurgimiento de sus negocios o como parte estratégica del mismo. Además, deben prepararse para enfrentar el desafío de invertir en soluciones tecnológicas multicanales.



“La pandemia nos ha hecho comprender que el consumidor actual es más crítico. Compara precios, calidad y valores agregados que ofrecen los negocios a la hora de adquirir productos y servicios, como la atención y la entrega oportuna”.



Además, Guerrero aseguró que “el Big Data está transformando a todas las industrias y particularmente al retail. Es importante que las grandes y medianas compañías puedan adaptarse rápidamente a los procesos y ofrecer una mejor interacción con sus clientes. Hacer análisis de datos, les permitirá conocer la ubicación de los productos, inventarios y disponibilidad en tiempo real y que esto se convierta en una excelente experiencia al usuario, sobre todo en días de mayor demanda”.



Así mismo, las compañías deben comprender que no es suficiente con solo montar páginas web atractivas, sino que estas tengan tecnología actualizada y buenos planes de seguridad para evitar fraudes en las transacciones, robo de información y suplantación de identidad.



Es por esto, que es de vital importancia, que no solo los compradores busquen minimizar riesgos, las marcas se deben preparar para poder responder no solo desde la seguridad de las transacciones sino desde la infraestructura, pues es necesario procurar una gran capacidad para soportar las miles de solicitudes que reciben durante esas fechas. Más usuarios, más ventas y un mundo más interconectado requieren de la tecnología para darle soporte.



Por ejemplo, es clave que el comercio electrónico cuando recibe alto tráfico de visitas de varios países o ciudades cuenten con una conexión desarrollada especialmente para el sector corporativo, conocida como red de distribución de contenido- CDN.



Durante el 2021, el comercio electrónico seguirá ganando ventaja sobre otros espacios físicos. A su vez, La CCCE señala que la tendencia estará marcada por seguir fortaleciendo la estrategia de omnicanalidad, pagos activados por voz y la digitalización de los comercios minoristas.



“Es necesario dimensionar adecuadamente la capacidad que tiene la compañía para recibir el tráfico de datos para procesarlos. Lo ideal es que los comercios busquen alternativas para robustecer su plataforma, con el fin de que el tráfico de personas en la web ya sea haciendo transacciones o consultando productos y sus características, no sobrecarguen la capacidad de cómputo y evite congestión”, añadió Guerrero.