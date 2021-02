Seis beneficios del ‘renting’

Para nadie es extraño que la economía del país ha presentado “cifras rojas” a causa de la pandemia del Covid-19. De acuerdo al último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) durante noviembre de 2020 decreció 3,39%, frente al alza de 3,14% en noviembre de 2019. Sin embargo, en medio de esta coyuntura, negocios como los del renting automotriz intentan sobresalir y ser un alivio para quienes buscan liberar flujo de caja.



De acuerdo con José García, cofundador de alkirenting.com, plataforma especializada en este negocio, el renting en Colombia de vehículos gerenciales, de carga o transporte en general es un modelo de movilidad empresarial que va en crecimiento en el 2021, debido a la necesidad latente que existe hoy día en las compañías de reducir gastos y hacer más eficientes sus recursos.



“Para las empresas, el renting representa la oportunidad de tener acceso a carros que necesita para su operación logística, comercial y operativa sin necesidad de afectar su flujo de caja, ni asumir grandes riesgos sobre su capital”, resaltó Garcia.



Asimismo, señaló otros beneficios importantes de llegar adquirir este servicio como:



Cero cuota Inicial y pagos mensuales sin intereses: Para acceder al renting de vehículos, la empresa no requiere de cuotas iniciales y los pagos mensuales que se realizan son solo efectivos una vez recibido el activo, los cuales NO incluyen intereses, garantizando mayores ahorros a la empresa y un alivio para el flujo de caja y manejo del capital de trabajo. El pago del servicio se realiza de manera mensual y los cánones son bajos y a precios competitivos versus un crédito bancario tradicional.

No existe preocupación por la capacidad de endeudamiento de la empresa, ya que por la naturaleza del renting no se genera deuda: Esto les da a las empresas mayor autonomía financiera, sin afectar su capacidad de acceder a nuevos créditos. Así las empresas se pueden enfocar en un efectivo manejo del capital de trabajo para la generación de ingresos de la actividad y no en la adquisición de activos improductivos.